Anca Alexandrescu: „Presiunea publică din jurul emisiunilor mele a dus la multe reușite, una dintre ele fiind dosarul lui COLDEA”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre una dintre reușitele sale, respectiv dosarul lui Florian Coldea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre una dintre reușitele sale, dosarul lui Florian Coldea. Aceasta susține că nu este un om politic. Jurnalista a afirmat că a văzut mulți oameni politici care fac aceleași greșeli de-a lungul carierei. Toți își doresc să fie tehnocrați și să facă de toate, dar de fapt, nu știu să facă nimic. Aceasta susține că presiunea publică i-a adus multe realizări printre care și dosarul lui Coldea.
„Deci, dincolo de faptul că nu sunt om politic, eu am lucrat cu foarte mulți oameni politici și m-a scos din minți, și văd că ei fac în continuare aceleași greșeli. Adică oamenii politici vor să fie tehnocrați, înțelegi, și vai, ei se pricep la toate, dar nu se pricep la nimic. Și tehnocrații fac politică, înțelegi? Eu nu vreau să fac politică, eu vreau să mă ocup de cetățean. Asta, de fapt, am făcut. Știi că e cumva o trecere de la ce am făcut la televiziune în ultimii 6 ani de zile, la lucruri și mai concrete. Puteam să fac o parte dintre lucruri de la televizor, pentru că știi foarte clar că emisiunile mele au rezolvat. În primul rând, presiunea publică care s-a creat, a dus la foarte multe reușite, ca să spun așa. Una dintre ele a fost Coldea. Nu-și imagina nimeni, acum câțiva ani că o să fie chemat la DNA. Stai puțin, că vreau să-ți răspund apropo de carieră. Eu nu mi-am propus niciodată să fac carieră. Am făcut întotdeauna ce mi-a plăcut. Când nu mi-a mai plăcut ceva, n-am mai făcut. Mi-am rezervat această libertate. Și atunci când faci ceva cu plăcere, de obicei faci și bine. Nu vreau să mă laud singură, dar dezideratul meu a fost peste tot pe unde am lucrat să las ceva în urmă.”, a explicat jurnalista.