Anca Alexandrescu: „Presiunea publică din jurul emisiunilor mele a dus la multe reușite, una dintre ele fiind dosarul lui COLDEA”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre una dintre reușitele sale, respectiv dosarul lui Florian Coldea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Anca Alexandrescu: „Și atunci când faci ceva cu plăcere, de obicei faci și bine. Nu vreau să mă laud singură, dar dezideratul meu a fost peste tot pe unde am lucrat să las ceva în urmă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre una dintre reușitele sale, dosarul lui Florian Coldea. Aceasta susține că nu este un om politic. Jurnalista a afirmat că a văzut mulți oameni politici care fac aceleași greșeli de-a lungul carierei. Toți își doresc să fie tehnocrați și să facă de toate, dar de fapt, nu știu să facă nimic. Aceasta susține că presiunea publică i-a adus multe realizări printre care și dosarul lui Coldea.