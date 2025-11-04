Anca Alexandrescu: „Țara e condusă de o mafie. De un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei a povestit cum a ajuns să intre în această cursă electorală. Prezentatoarea TV a mărturisit că totul a plecat „de la o glumă”. Urmăriți aici emisiunea integrală

Potrivit acesteia, decizia de a candida nu a fost planificată, ci a pornit de la o glumă, în timpul unei vacanțe.

„Totul a pornit de la o glumă. Eram plecată în vacanță și a venit o idee de la cineva, să anunț că voi candida. Am anunțat și s-a panicat toată lumea. Deci totul a pornit de la o glumă, eu nu-mi doream chestia asta, aveam o viață foarte liniștită.”

Candidata AUR spune că reacția publică neașteptată a determinat-o să analizeze serios posibilitatea unei candidaturi, mai ales în contextul pe care îl consderă un „blocaj politic total” după anularea alegerilor.

„După ce am analizat lucrurile, mi-am dat seama că există o șansă foarte bună, nu ca eu să câștig alegerile, ci să spargem această mafie. După ce totul s-a oprit din cauza loviturii de stat după anularea alegerilor.”

Anca Alexandrescu a criticat actuala guvernare și a acuzat că România „a ajuns să fie condusă de un partid de 10%”.