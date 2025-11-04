Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Anca Alexandrescu: „Țara e condusă de o mafie. De un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei”

Anca Alexandrescu: „Țara e condusă de o mafie. De un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei”

Bianca Dogaru
04 nov. 2025, 20:21, Marius Tucă Show
Anca Alexandrescu:

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei a povestit cum a ajuns să intre în această cursă electorală. Prezentatoarea TV a mărturisit că totul a plecat „de la o glumă”. Urmăriți aici emisiunea integrală

Potrivit acesteia, decizia de a candida nu a fost planificată, ci a pornit de la o glumă, în timpul unei vacanțe.

„Totul a pornit de la o glumă. Eram plecată în vacanță și a venit o idee de la cineva, să anunț că voi candida. Am anunțat și s-a panicat toată lumea. Deci totul a pornit de la o glumă, eu nu-mi doream chestia asta, aveam o viață foarte liniștită.”

Candidata AUR spune că reacția publică neașteptată a determinat-o să analizeze serios posibilitatea unei candidaturi, mai ales în contextul pe care îl consderă un „blocaj politic total” după anularea alegerilor.

„După ce am analizat lucrurile, mi-am dat seama că există o șansă foarte bună, nu ca eu să câștig alegerile, ci să spargem această mafie. După ce totul s-a oprit din cauza loviturii de stat după anularea alegerilor.”

Anca Alexandrescu a criticat actuala guvernare și a acuzat că România „a ajuns să fie condusă de un partid de 10%”.

„Țara ajuns să fie condusă de un partid de 10%, de USR. Au pus mâna pe România. Am discutat cu copiii, cu soțul meu, cu mama mea și am ajuns la concluzia că, dacă pot contribui și pot lăsa ceva în urmă, trebuie să o fac. Cunosc foarte bine Primăria Capitalei și știu că pot face lucruri concrete”

