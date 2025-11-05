Anca Alexandrescu: „Sunt foarte multe boli de care suferă copiii, iar STATUL nu se ocupa de aceste afecțiuni”

În ediția din 4 noiembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a adus în prim-plan o situație gravă cu care se confruntă numeroși părinți din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Anca Alexandrescu a adus în prim-plan o situație gravă cu care se confruntă numeroși părinți din România. Aceștia trăiesc o adevărată tragedie din cauza lipsei unui sprijin real pentru copiii lor afectați de autism, ADHD sau boli rare.

„Am în jurul meu și am văzut, sunt foarte mulți părinți, Marius, care trăiesc o tragedie din

cauză că în ultimii ani ai văzut că și Trump s-a ocupat de lucrul acesta. Foarte mulți copii cu autism, cu ADHD, cu boli rare, de care statul român nu se ocupă și nici primăriile nu-i interesează. Am văzut părinți care și-au pierdut job-urile, și-au pierdut casele pentru tratament. Trebuie să facem ceva pentru acești copii și pentru părinții lor” , spune Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a mai declarat că nu dorește să se bazeze doar pe fonduri publice în proiectele sale și intenționează să atragă bani prin turismul în București, inclusiv prin parteneriate public-private, pentru a face față acestei situații dramatice.