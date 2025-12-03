Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Anca Alexandrescu: „Sunt pregătită pentru a fi primar general. Vreau ca împreună cu primarii de sector să facem lucruri pentru București”

Anca Alexandrescu: „Sunt pregătită pentru a fi primar general. Vreau ca împreună cu primarii de sector să facem lucruri pentru București”

Serdaru Mihaela
03 dec. 2025, 23:45, Marius Tucă Show

Anca Alexandrescu a fost invitata emisiunii Marius Tucă Show pe 3 decembrie 2025, unde a discutat despre viziunea sa legată de rolul unui primar general flexibil și implicat în interesul cetățenilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Anca Alexandrescu a subliniat nevoia unui lider care să colaboreze strâns cu echipa sa și cu primarii de sector, punând accent pe respectarea promisiunilor făcute bucureștenilor. Aceasta a explicat că, deși este deschisă și flexibilă, funcția de primar general presupune un singur șef care trebuie să conducă cu ordine și disciplină.

„Sunt flexibilă atât cât este nevoie în interesul cetățenului. Vreau să fiu șefă și împreună cu primarii de sector și cu toți cei din primărie, inclusiv consilierii, care doresc să respecte ceea ce au promis cetățenilor să facem lucruri pentru București” , spune Anca Alexandrescu.

În cadrul dialogului, Anca Alexandrescu a arătat determinare și pregătire pentru responsabilitățile postului, insistând pe ideea de muncă în echipă și colaborare între toți factorii implicati în administrația Bucureștiului.

