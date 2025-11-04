Anca Alexandrescu: „Vreau să readuc piețele tradiționale în București și să am un parteneriat cu primarii de sector”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat că își dorește reintroducerea piețelor tradiționale în București, astfel încât locuitorii să poată cumpăra direct de la producătorii români. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Vreau sa readuc piețele tradiționale în București, oamenii să poată să cumpere produse de la producători. Mâncăm tot felul de porcării aduse din Turcia și spun că sunt românești. Voi aduna idei și nevoi de la toți bucureștenii, voi sta numai în stradă, chiar și după ce voi ieși primar.”

Candidata a transmis că își propune o administrație deschisă și o relație directă atât cu cetățenii, cât și cu ceilalți primari de sector.

„Toate întâlnirile le voi face cu ușile deschise. Eu vreau un parteneriat și cu primarii de sectoare. Mă cunosc bine cu toți, mă apreciază și sunt sigură că ne vom înțelege bine.”

La finalul intervenției, Alexandrescu a rostit sloganul suveranist: