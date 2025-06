Călin Popescu Tăriceanu: „Din 2008 până în 2016 am fost URMĂRIT pentru siguranța națională”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a vorbit despre seria de procese penale prin care a trecut din 2008 până în 2016. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Tăriceanu a declarat că a fost anchetat în trei dosare penale, începând cu o acuzație de mărturie mincinoasă, continuând cu abuz în funcție și culminând cu acuzația de mită în dosarul Microsoft. În total, acesta a fost supravegheat timp de opt ani pe baza unui mandat de siguranță națională.

„Procesele mele au început din 2014, trei la rând. În primul proces, acuzația a fost pentru așa-zisă mărturie mincinoasă pentru că nu am vrut să spun ceea ce voia procurorul. Din 2008 până în 2016 am fost sub urmărire cu toate mijloacele tehnice posibile și imposibile. 8 ani de zile pe siguranță națională. Sistemul căuta ceva cu care să mă agațe. Al doilea proces, am fost acuzat de abuz în funcție în calitate de președinte al Senatului pentru că nu am supus votului plenului Senatului ridicarea calității de senator al unui coleg. În ultimul dosar, am fost acuzat de luare de mită.”