Miruță privatizează Steaua București. „CSA nu mai poate rămâne blolcată"

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune, într-o postare pe rețelele de socializare, că se fac demersuri pentru a privatiza echipa de fotbal Steaua București. Oficialul crede că CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri și că este momentul să meargă înainte. 

Radu Miruță a anunțat că există deja interes concret din partea mai multor companii pentru Steaua București. De asemenea, acesta a evitat să ofere numele firmelor, dar spune că există investitotri care sunt dispuși să plătească pentru marcă și să ducă proiectul mai departe.

„Există interes real. Există oameni pregătiți să investească. Și, poate cel mai important, există dorința de a face lucrurile corect. Nu voi da, deocamdată, nume pentru că este o solicitare a celor implicați pana acum și o respect. Dar pot spune un lucru fără echivoc: există investitori care au declarat astăzi că sunt dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe”.

De asemenea, ministrul Apărării a scris că a discutat despre neregulile descoperite la Clubul Sportiv al Armatiei și despre măsurile luate. Miruță a spus că CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri și a subliniat că rezeultatele trebuie să se vadă atât pe teren, cât și în modul în care este administrat clubul.

„CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri. Este momentul să iasă din acest cerc și să meargă înainte. Am vorbit recent despre neregulile descoperite la Clubul Sportiv al Armatei și despre măsurile luate. Rămân consecvent: fiecare ban public trebuie cheltuit transparent, eficient și cu rezultate clare. În sport, aceste rezultate trebuie să se vadă: pe teren, dar și în modul în care este administrat clubul”.

Radu Miruță: Estimez ca săptămâna viitoare să termin prima rundă de discuții

În finalul mesajului, Radu Miruță a lansat o invitație pentru cei care-și doresc să investească și le-a oferit certitudini cu privire la corectitudine și transparență.

„Îi invit, în continuare, pe toți cei care vor să își lege numele de un brand care înseamnă istorie, performanță și identitate să vină la discuții. Noi am început. Și îi asigur pe toți cei interesați că vor găsi corectitudine, transparență și un partener serios. Estimez ca săptămâna viitoare să termin prima rundă de discuții cu cei care au manifestat interesul până acum, după care să analizăm condițiile de parteneriat transmise oficial pe adresa ministerului”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
10:30
Victor Ponta: „Singurul partid bolșevic din România este USR-ul. A încercat, ca în 1946, să preia puterea în țară”
FINANCIAR Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori
10:08
Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
10:00
Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”
INEDIT Dimineață cu zăpadă pe 30 de aprilie, într-un oraș din România. Imagini cu peisajul de iarnă de la mijlocul primăverii
09:45
Dimineață cu zăpadă pe 30 de aprilie, într-un oraș din România. Imagini cu peisajul de iarnă de la mijlocul primăverii
ACTUALITATE C.P Tăriceanu: „Pentru sănătatea democrației din România, PNL sau PSD ar fi bine să treacă în opoziție”
09:30
C.P Tăriceanu: „Pentru sănătatea democrației din România, PNL sau PSD ar fi bine să treacă în opoziție”
STUDIU Un studiu realizat recent a arătat că 8 din 10 români nu concep ziua de 1 Mai fără bere
09:05
Un studiu realizat recent a arătat că 8 din 10 români nu concep ziua de 1 Mai fără bere
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Trump, după discuția cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul”. Ucraina e „înfrântă militar”
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Panorame spectaculoase cu planeta Marte, surprinse de roverele Perseverance și Curiosity ale NASA
REȚETE Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic
10:20
Care sunt cei mai sănătoși mici din supermarket? Expertiza completă a medicului nutriționist Mihaela Bilic
ANALIZA de 10 Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”
10:00
Iran, problema nerezolvată. 3 scenarii și 2 opțiuni pentru Trump. „Este imposibil să continue tradiția conflictelor din Vietnam, Irak și Afganistan”
EDUCAȚIE Profesorii votează dacă vor participa sau nu la greva generală din luna mai. USLIP Iași: „Depinde de situația politică”
09:56
Profesorii votează dacă vor participa sau nu la greva generală din luna mai. USLIP Iași: „Depinde de situația politică”
FLASH NEWS Trump forțează sufocarea economică a Teheranului. Blocada navală, „arma” principală împotriva Iranului: „Trebuie doar să spună că se predau”
09:51
Trump forțează sufocarea economică a Teheranului. Blocada navală, „arma” principală împotriva Iranului: „Trebuie doar să spună că se predau”
FINANCIAR Sute de firme din județul Iași și-au suspendat activitatea în primul trimestru din acest an
09:35
Sute de firme din județul Iași și-au suspendat activitatea în primul trimestru din acest an
POLITICĂ Politico: UE pregătește un plan major pentru Ucraina înainte de aderarea, cu beneficii economice directe. Franța și Germania au reacționat imediat
09:18
Politico: UE pregătește un plan major pentru Ucraina înainte de aderarea, cu beneficii economice directe. Franța și Germania au reacționat imediat

Cele mai noi

Trimite acest link pe