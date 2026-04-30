Miruță privatizează Steaua București. „CSA nu mai poate rămâne blolcată”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune, într-o postare pe rețelele de socializare, că se fac demersuri pentru a privatiza echipa de fotbal Steaua București. Oficialul crede că CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri și că este momentul să meargă înainte.

Radu Miruță a anunțat că există deja interes concret din partea mai multor companii pentru Steaua București. De asemenea, acesta a evitat să ofere numele firmelor, dar spune că există investitotri care sunt dispuși să plătească pentru marcă și să ducă proiectul mai departe.

„Există interes real. Există oameni pregătiți să investească. Și, poate cel mai important, există dorința de a face lucrurile corect. Nu voi da, deocamdată, nume pentru că este o solicitare a celor implicați pana acum și o respect. Dar pot spune un lucru fără echivoc: există investitori care au declarat astăzi că sunt dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe”.

De asemenea, ministrul Apărării a scris că a discutat despre neregulile descoperite la Clubul Sportiv al Armatiei și despre măsurile luate. Miruță a spus că CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri și a subliniat că rezeultatele trebuie să se vadă atât pe teren, cât și în modul în care este administrat clubul.

„CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri. Este momentul să iasă din acest cerc și să meargă înainte. Am vorbit recent despre neregulile descoperite la Clubul Sportiv al Armatei și despre măsurile luate. Rămân consecvent: fiecare ban public trebuie cheltuit transparent, eficient și cu rezultate clare. În sport, aceste rezultate trebuie să se vadă: pe teren, dar și în modul în care este administrat clubul”.

În finalul mesajului, Radu Miruță a lansat o invitație pentru cei care-și doresc să investească și le-a oferit certitudini cu privire la corectitudine și transparență.

„Îi invit, în continuare, pe toți cei care vor să își lege numele de un brand care înseamnă istorie, performanță și identitate să vină la discuții. Noi am început. Și îi asigur pe toți cei interesați că vor găsi corectitudine, transparență și un partener serios. Estimez ca săptămâna viitoare să termin prima rundă de discuții cu cei care au manifestat interesul până acum, după care să analizăm condițiile de parteneriat transmise oficial pe adresa ministerului”.

