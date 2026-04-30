Mascații de la Oradea, în vizorul DNA. Cinci polițiști, anchetați după dispariția unei sume de bani dintr-o mașină percheziționată de ei

Cinci polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Oradea se află sub urmărirea penală a procurorilor DNA Oradea. Aceștia sunt vizați într-un dosar în care 10.000 de euro au dispărut dintr-o mașină pe care chiar ei au percheziționat-o în timp ce efectuau o acțiune într-un caz de contrabandă.

Polițiști cercetați că ar fi furat 10.000 de euro dintr-o mașină pe care o percheziționau

Potrivit Bihoreanul, ancheta pe care procurorii Anticorupție o desfășoară are legătură cu un caz derulat în 2021 de polițiștii BCCO Oradea, într-un dosar de contrabandă cu țigări.

Echipajul care a fost trimis pe teren a verificat și o mașină folosită pentru transportul țigărilor în care proprietarul a lăsat special o sumă mare de bani, pentru a îi corupe pe oamenii legii.

În timpul percheziției, aproximativ 10.000 de euro din suma respectivă ar fi dispărut.

După ce au numărat și consemnat bunurile găsite în autoturism, cei cinci polițiști au semnat procesul-verbal de constatare și inventariere ca și cum toate valorile și cantitățile ar fi fost complete, deși ar fi ştiut că banii lipsesc.

În prezent, toți cei cinci au calitatea de suspecți în dosarul instrumentat de DNA Oradea pentru acuzaţii de abuz în serviciu şi fals.

