Ce ar face Daniel Băluță dacă ar fi ales PRIMARUL Capitalei: „Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă”

Serdaru Mihaela
18 nov. 2025, 23:15, Marius Tucă Show

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din 18 noiembrie 2025, Daniel Balanță a fost invitat să discute despre bugetul Primăriei Capitalei și despre prioritățile pe care le-ar avea dacă ar fi primar general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

În cadrul discuției, a fost menționat că bugetul Capitalei este de aproximativ un miliard de euro pe an, adică 4 miliarde de lei. Daniel Băluță a subliniat că, înainte de orice investiții majore, ar acorda prioritate zero achitării datoriilor materiale și morale ale instituției. Prima cheltuială ar fi pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și pentru asigurarea accesului la medicamente pentru cei care nu mai au bani.

Daniel Băluță: „În principiu, bugetul Capitalei este undeva la un milliard de euro”

Marius Tucă: „Un exercițiu de imaginație. Intrați în Primăria Capitalei, ați devenit primar
general al Capitalei și aveți un milliard de euro. Adică ăsta e bugetul. Spuneți-mi ce ați face cu banii ăștia și care ar fi prioritățile? Ce bani ați cheltui și ce sume ați cheltui pentru început și cum vedeți distribuirea lor într-un an de zile? Să spunem, dacă e un milliard pe un an, da, și veți avea patru miliarde într-un an, cum i-ați cheltui?”

Daniel Băluță: „În primul rând, această instituție are niște datorii, unele materiale, dar unele, în primul rând morale. Filozofia mea de viață, tocmai pentru că sunt medic, este aceea de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Primul leu pe care l-aș cheltui ar fi pentru a-mi achita datoriile pentru oamenii care nu și-au mai primit de luni de zile indemnizații, fie că vorbim despre persoane cu handicap, fie că vorbim despre oameni care nu mai au bani de medicamente.”

Un alt punct de prioritate l-a constituit rezolvarea situației oamenilor afectați de explozia de pe strada Petrei Spirescu, care au fost uitați de societate.

„A doua prioritate, tocmai că vorbim de nedreptate, ar fi să găsesc resursele financiare să rezolv problema oamenilor din blocul de pe strada Petre Ispirescu, unde au avut acea explozie. Să dăm rezolvarea din punct de vedere tehnic a situației de a-i aduce pe oamenii aceia din nou în casele lor, în calitate de proprietari, și nu de chiriași” , conchide Daniel Băluță.

