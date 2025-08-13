Cornel Nistorescu: „În România, americanii sunt hăituiți. Nu se vor uita înapoi dacă se retrag”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a discutat despre deciziile care vor fi luate de către Statele Unite privind păstrarea sau retragerea trupelor americane din teritorii europene, evidențiind importanța menținerii unei unități militare americane pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„S-au retras de nenumărate ori, din nenumărate locuri, fără nicio remușcare. La fel pot face și în relația cu România”

Cornel Nistorescu susține că decizia americanilor de a păstra baza de la Kogălniceanu în România ar fi un mare câștig pentru statul nostru. El evidențiază cum americanii și-au retras trupele de pe alte teritorii, fără remușcări, lucru pe care le-ar putea face și în cazul României. De asemenea, critică opiniile negative privind influența americană în România, considerând esențială relația bilaterală cu aceștia.