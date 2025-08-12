Cornel Nistorescu: „O bună parte din poporul român nu susține nici Ucraina, nici Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a vorbit despre lipsa unei viziuni coerente în politica externă a României și despre modul în care actuala conducere gestionează relațiile internaționale. El a spus că, deși nu susține Rusia, crede că o mare parte a populației române nu se regăsește nici în poziția pro-Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Nistorescu consideră că România este condusă de oameni care nu au o perspectivă reală asupra situației geopolitice. În opinia sa, politica externă a țării a ajuns într-o zonă de improvizație și lipsă de direcție.

Cornel Nistorescu: „Niște oameni care nu văd în niciun fel o perspectivă asupra situației politice globale”

„Niște oameni care nu văd în niciun fel o perspectivă asupra situației politice globale, asupra situației din Europa, asupra situației de conflict între Rusia și Ucraina. O fie el cu Ucraina (Nicușor Dan), eu nu sunt cu Ucraina. Și eu cred că o mare parte din poporul român nu este cu Ucraina. Nu este nici cu Rusia, evident, Doamne ferește, să ne înțelegem. Dar eu cred că lumea se uită crucită. Care politica externă, mă? O cucoană care cred că știe bine unde-i estul și unde-i vestul. Dar dosarele de bază… nu se poate așa.”, afirmă invitatul.

Politica românească a ajuns pe mâna unor oameni care nu știu nimic

Jurnalistul spune că tradiția diplomatică a României, reprezentată cândva de figuri precum Nicolae Titulescu, a fost înlocuită de o abordare lipsită de profesionalism.

„A ajuns politica românească, politica lui Titulescu, pe mâna unor oameni care nu știu nimic, dom’le. Ce politică face Nicușor Dan cu Oana Țoiu? Viața noastră e un sac întreg. În fiecare zi cu o mie de prostii și de probleme și nu știi de pe care să le apuci. Și nu găsești logica…”, spune el.

Cornel Nistorescu: „Rezultatul situației de acum este o sumă de aberații de-a lungul timpului”

Nistorescu consideră că problemele actuale ale României sunt rezultatul unor decizii greșite acumulate de-a lungul anilor. Soluțiile de moment nu fac decât să cârpească temporar sistemul.