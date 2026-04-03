Crin Antonescu: „Dacă în Europa Occidentală am ajuns să considerăm că Ayatollahul este mai bun decât Trump, atunci suntem o civilizație bolnavă”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum europenii nu au cum să aleagă Iranul în defavoare lui Trump.
Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum europenii nu au cum să aleagă Iranul în defavoarea lui Trump. Acesta explică faptul că Donald Trump a acționat fără a se consultat cu aliații săi. Cu toate acestea blocarea Strâmtorii Ormuz nu mai reprezintă o chestiune între Iran și SUA spune politicianul. Istoricul susține că europenii ar trebui să se întrebe dacă este sau nu este războiul lor.
„Nu se poate să discuți… Da conform normelor internaționale, Trump a atacat de capul lui. Da, dar în momentul ăsta blocarea Strâmtorii nu este o chestiune între ei și americani. Sigur că ei o fac pentru că au, cum să spun. Ei au o strategie. Doi, nu au avut niciun fel de jenă să atace obiective de pe teritoriul… Nu i-a deranjat că și ăia sunt musulmani. Da, sigur că Trump a ales să nu îi anunțe. Sigur că… Dar e sau nu e războiul tău? Asta e o întrebare. Dacă noi continuăm să considerăm în Europa… Vorbesc de Europa Occidentală, că mai bine Ayatollahii decât Trump. Atunci înseamnă că într-adevăr noi suntem un organism bolnav. Tu când spui că se duce între America și Europa Occidentală ai în vedere conducerile din acest moment. Din Statele Unite, de la Casa Albă și din Germania, Franța și Marea Britanie. În schimb eu insist asupra războiului care se duce și în America. Pentru că și în America și în Europa, unde și în Europa sunt oameni care gândesc ca noi sau chiar mai hotărât decât noi. E un război civil al Occidentului, dacă aș putea să îi spun așa.”, a declarat politicianul.