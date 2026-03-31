Crin Antonescu îl ridiculizează pe Bolojan: Numai trotineta îi mai lipsește!

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Crin Antonescu a criticat politica premierului Ilie Bolojan de a numi oameni din partidul USR pe posturile de consilieri ale Partidului Național Liberal.

Potrivit spuselor lui Antonescu, USR este un partid oportunist, care susține orice, chiar dacă pozițiile sale sunt contradictorii față de declarațiile anterioare. Totodată, acesta susține că, deși PNL are un program cu elemente conservatoare și de dreapta, președintele PNL Ilie Bolojan s-a înconjurat numai cu oameni din USR.

Sunt oameni de la USR pe care Nicușor Dan nu i-a luat la echipa de la Cotroceni, dar pe care Bolojan i-a luat la Guvern pe locurile Partidului Național Liberal, spune Crin Antonescu. Lui Ilie Bolojan „numai trotineta îi lipsește” ca să devină USR-ist cu acte în regulă, spune fostul candidat la prezidențiale din partea PNL-PSD.

