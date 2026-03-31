Trump amenință că ține Strâmtoarea Ormuz închisă chiar și după terminarea războiului

Potrivit unor relatări făcute de publicația The Wall Street Journal, Donald Trump le-ar fi comunicat consilierilor săi că este dispus să încheie campania militară împotriva Iranului chiar dacă strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare închisă.

Cât va mai dura războiul cu Iranul

După afirmațiile administrației de la Washington, Trump dorește să încheie războiul din Iran într-un interval de patru până la șase săptămâni, iar o operațiune militară complexă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar prelungi conflictul mult peste acest termen.

Secretarul de stat Marco Rubio, într-un interviu acordat luni publicației Al Jazeera, a declarat că actuala campanie de îndeplinire a obiectivelor militare americane se va încheia în câteva săptămâni.
Administrația americană consideră în prezent că obiectivele principale, în speță degradarea capacităților navale, a stocului de rachete și a programului nuclear iranian, au fost în mare parte atinse. Prin urmare, eliberarea căii navigabile nu mai este văzută ca un „obiectiv militar central” imediat.

Trump spune că europenii trebuie să își asume responsabilitatea pentru blocarea strâmtorii.

Prin intermediul unui mesaj postat pe Truth Social, Donald Trump le-a sugerat aliaților europeni să își asume responsabilitatea redeschiderii strâmtorii. Astfel, presiunea diplomatică asupra Teheranului pentru a redeschide fluxul de comerț prin Strâmtoarea Ormuz ar fi lăsată în seama europenilor și a statelor din Golf, cu toate că nu au participat activ la acest conflict.

Există și opțiuni militare asupra cărora Donald Trump ar putea decide, dar acestea nu sunt prioritare, au declarat oficiali din administrația americană pentru WSJ.

„Adună-ți curajul, mergi în strâmtoare și pur și simplu IA-L [petrolul]. Va trebui să începi să înveți cum să lupți pentru tine, SUA nu vor mai fi acolo să te ajute, așa cum nu ai fost acolo pentru noi”, a postat Trump.

În toată această dispută, cu cât strâmtoarea rămâne închisă mai mult timp, cu atât va afecta mai mult economia globală și va crește prețurile la energie. Multe țări sunt dependente nu doar de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu, dar și de fertilizantul care asigură hrana pentru miliarde de oameni la nivel mondial.

Trump vrea pace în 4-6 săptămâni, dar trimite trupe în Orientul Mijlociu

Dorința lui Donald Trump de a pune capăt rapid conflictului cu Iranul este în contradicție cu acțiunile pe care acesta plănuiește să le facă. În acest weekend, USS Tripoli și Unitatea 31 Expedițională a Pușcașilor Marini au ajuns în regiune. Dacă acești soldați nu erau suficienți, Trump a trimis și elemente ale Regimentului 82 Aeropurtat și are în vedere trimiterea a încă 10.000 de soldați tereștri în Orientul Mijlociu, a relatat The Wall Street Journal.

Ca răspuns la minarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, inițial, pentru a ocoli problema, Trump a cerut companiilor de transport maritim să își asume riscul de a naviga pe această rută comercială. Abia când acest lucru nu a funcționat, Trump a recurs la amenințări directe.

