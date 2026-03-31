Ultimele mesaje despre pace de la Teheran. Ce spun oficialii iranieni despre posibilitatea încheierii războiului cu SUA

Dacă Washingtonul oferă informații inconsecvente cu privire la perspectivele păcii în Orientul Mijlociu, Iranul nu se lasă nici el mai prejos. În timp ce președintele iranian Masoud Pezeshkian a confirmat că Iranul este dispus să pună capăt războiului, ministrul de externe, Abbas Araghchi, spune că nu a luat în seamă propunerile de pace ale lui Trump, iar țara sa este pregătită de „orice confruntare terestră”.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat marți că Iranul este dispus să pună capăt războiului cu Statele Unite și Israel, cu condiția ca cerințele sale să fie îndeplinite, în special garanții că o viitoare agresiune nu se va mai întâmpla. Pe de altă parte, un mesaj mult mai dur vine de la ministrul de externe iranian, Araghchi, care spune că Teheranul nu a răspuns la niciuna dintre cele 15 propuneri înaintate de Washington și nu a prezentat nicio propunere sau condiție proprie de pace.

Totodată, Araghchi a precizat marți că Iranul este „pregătit pentru orice confruntare terestră” și speră că adversarii săi nu vor greși calculele. Mai mult, șeful politicii externe de la Teheran spune că Iranul continuă să primească mesaje de la Witkoff, dar acest lucru nu înseamnă că au negocieri. Aceste mesaje nu reprezintă decât „avertismente sau puncte de vedere reciproce” transmise prin canale diplomatice. Abbas Araghchi spune că nu sunt în curs niciun fel de negocieri oficiale cu nicio parte specifică.

SUA vrea să impună pacea prin forță

Tot marți, Statele Unite au oferit detalii noi prin vocea secretarului apărării, Pete Hegseth, și a secretarului de stat, Marco Rubio, care au subliniat o strategie de negociere prin forță pentru a încheia conflictul cu Iranul.

Pete Hegseth a anunțat că bombardamentele americane vor continua atâta timp cât Iranul nu va accepta un acord de pace care să includă renunțarea la programul nuclear și la cel al rachetelor balistice. Hegseth a afirmat că, din perspectiva Washingtonului, „schimbarea de regim a avut loc deja” deoarece structura de putere anterioară a fost decimată, iar noul eșalon politic de la Teheran pare a fi mai înțelept.

În schimb, Marco Rubio a estimat, într-un interviu acordat marți pentru Al Jazeera, că obiectivele de război ale Statelor Unite vor fi atinse în „câteva săptămâni”. Deși iranienii neagă public existența unui proces de negociere, Rubio a confirmat că există un dialog continuu prin intermediari.

