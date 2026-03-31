USR atacă voalat PSD după scandalul de azi, “mita din cutia de pantofi” și amintește de scandalul “mita la portbagaj”

Bianca Dogaru
USR a lansat marți un atac voalat la adresa PSD pe rețelele sociale. Reacția vine după ce procurorii DNA au descoperit sume uriașe de bani în casa lui Cristian Anton, directorul ARR, ținute în cutii de pantofi. Partidul compară acest caz cu cel al lui Dumitru Buzatu, fostul șef PSD Vaslui, care a primit mită un milion de lei în portbagaj.

Sursa foto: Facebook USR

„Mita din cutia de pantofi” VS „mita la portbagaj”

Mesajul pe care USR vrea să îl transmită este că ambalajul se schimbă, dar obiceiul banilor primiți ilegal rămâne același în rândul social-democraților. Formațiunea a publicat o imagine sugestivă prin care pune în oglindă două momente cheie în care PSD a fost implicat în suspiciuni de corupție.

Primul este când Dumitru Buzatu a fost prins cu 1,25 de milioane de lei cash în portbagajul mașinii și al doilea este cel de astăzi, unde mita de 1,75 de milioane de lei a fost găsită în cutii de pantofi, acasa la Cristian Anton.

„De la portbagaje la cutii de pantofi pline de bani, ambalajul se schimbă, dar obiceiul rămâne același. Povestea corupției continuă să se repete în jurul oamenilor din PSD și nu numai,” a transmis USR pe Facebook.

Cristian Anton este șeful Autorității Rutiere Române (ARR) și un om de încredere al lui Sorin Grindeanu. El a fost șeful de cabinet al actualului lider PSD. Procurorii DNA au percheziționat marți locuința acestuia și sediul instituției. Ei au descoperit calupuri de bani ascunse în cutii de carton.

De cealaltă parte, Dumitru Buzatu a fost prins de DNA în septembrie 2023 cu 1,25 de milioane de lei, ținuți într-o geantă în portbagaj. Bani despre care omul de afaceri Emil Savin a reclamat că reprezentau 10% din valoarea proiectului finanțat de CJ Vaslui și pe care Buzatu i-ar fi cerut, indirect, cu titlu de mită. Savin a susținut, la DNA, că pe plan local, în rândul constructorilor, era de notorietate că trebuie să-i ofere mită președintelui Consiliului Județean Vaslui pentru a câștiga proiecte.

