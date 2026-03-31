Kremlinul restricționează rețelele VPN. Singura fereastră a rușilor către lumea exterioară este închisă

Kremlinul restricționează rețelele VPN. Singura fereastră a rușilor către lumea exterioară este închisă

Kremlinul restricționează rețelele VPN. Singura fereastră a rușilor către lumea exterioară este închisă

În ultima perioadă, Rusia a intensificat ofensiva împotriva rețelelor sociale neprietenoase și a rețelelor de VPN, într-un efort prin care Kremlinul vrea să izoleze spațiul digital rusesc prin implementarea unei infrastructuri de „internet suveran”.

Potrivit unor declarații recente făcute de ministrul comunicațiilor și mass-mediei din Rusia, Maksut Șadaev, Rusia va lua măsuri suplimentare de restricționare a rețelelor private virtuale (VPN), care sunt utilizate de milioane de ruși pentru a ocoli controalele și cenzura impusă de autorități, scrie Reuters. Până în ianuarie 2026, autoritatea de reglementare rusă, Roskomnadzor, a restricționat accesul la 439 de servicii de VPN, o creștere de aproape 70% față de anul 2025.

„Sarcina este de a reduce utilizarea VPN-ului”, a spus luni Maksut Șadaev pe platforma de mesagerie MAX, noua rețea de socializare a Kremlinului. De asemenea, Șadaev a precizat că s-a luat decizia de a restricționa accesul la o serie de platforme străine neidentificate, fără a oferi însă mai multe detalii.

De la invazia Ucrainei în 2022, Moscova a impus cele mai represive legi de la epoca sovietică încoace. În ultimele luni, ofensiva pentru controlul internetului a mers mult mai departe. Platforma de mesagerie WhatssApp a fost interzisă, urmând ca în scurt timp să intre în legalitate și Telegramul.

Platforme precum YouTube, Instagram sau Facebook sunt deja interzise în Rusia, dar mulți tineri încă încearcă să le mai acceseze prin instrumentele de tip VPN, care sunt și ele închise. Cu toate acestea, este un joc de-a șoarecele și pisica. De îndată ce autoritățile închid o rețea de VPN, rușii deschid alta.

Recomandările autorului:

Un WC aurit a răsărit în mijlocul Washingtonului. Ce mesaj însoțește „monumentul” dedicat lui Donald Trump

O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele. Un blocaj prefigurează o criză alimentară globală

Decizie controversată. Israelul a trecut o lege prin care reintroduce pedeapsa cu moartea

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ultimele mesaje despre pace de la Teheran. Ce spun oficialii iranieni despre posibilitatea încheierii războiului cu SUA
21:54
Ultimele mesaje despre pace de la Teheran. Ce spun oficialii iranieni despre posibilitatea încheierii războiului cu SUA
CONTROVERSĂ Crin Antonescu îl ridiculizează pe Bolojan: Numai trotineta îi mai lipsește!
21:10
Crin Antonescu îl ridiculizează pe Bolojan: Numai trotineta îi mai lipsește!
FLASH NEWS „Criza invizibilă” din Strâmtoarea Ormuz. Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu producția de cipuri de ultimă generație
20:25
„Criza invizibilă” din Strâmtoarea Ormuz. Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu producția de cipuri de ultimă generație
REACȚIE Ambasadorul Rusiei în România acuză Bucureștiul că a intrat în confruntare directa cu Moscova. Ce spune despre grupul de luptă „Getica”
19:39
Ambasadorul Rusiei în România acuză Bucureștiul că a intrat în confruntare directa cu Moscova. Ce spune despre grupul de luptă „Getica”
RĂZBOI Partidul AfD din Germania se dezice de Trump după războiul cu Iran. Tino Chrupalla: „Nu este război pentru pace și libertate, este despre petrodolar”
19:27
Partidul AfD din Germania se dezice de Trump după războiul cu Iran. Tino Chrupalla: „Nu este război pentru pace și libertate, este despre petrodolar”
CONTROVERSĂ Trump amenință că ține Strâmtoarea Ormuz închisă chiar și după terminarea războiului
19:17
Trump amenință că ține Strâmtoarea Ormuz închisă chiar și după terminarea războiului
Mediafax
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
» Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Click
Patru zodii vor triumfa, începând cu data de 13 aprilie. Acești nativi vor avea noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Singura imagine cunoscută cu o femeie romană luptând cu un animal sălbatic într-o arenă
CONTROVERSĂ USR atacă voalat PSD după scandalul de azi, “mita din cutia de pantofi” și amintește de scandalul “mita la portbagaj”
22:24
USR atacă voalat PSD după scandalul de azi, “mita din cutia de pantofi” și amintește de scandalul “mita la portbagaj”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
VIDEO Crin Antonescu, glumă amară la Marius Tucă Show: „Eu am fost candidatul UDMR-ului la președinția României”
21:46
Crin Antonescu, glumă amară la Marius Tucă Show: „Eu am fost candidatul UDMR-ului la președinția României”
UTILE Mesaje de 1 aprilie și urări haioase pentru cei care își serbează ziua de naștere în ziua păcălelilor
21:37
Mesaje de 1 aprilie și urări haioase pentru cei care își serbează ziua de naștere în ziua păcălelilor
FLASH NEWS Băsescu îl ridiculizează pe Trump și îi sugerează să se retragă din Iran și să lase europenii la negocieri
21:12
Băsescu îl ridiculizează pe Trump și îi sugerează să se retragă din Iran și să lase europenii la negocieri
SCANDALOS Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții
21:03
Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții

Cele mai noi

Trimite acest link pe