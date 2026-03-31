Kremlinul restricționează rețelele VPN. Singura fereastră a rușilor către lumea exterioară este închisă

În ultima perioadă, Rusia a intensificat ofensiva împotriva rețelelor sociale neprietenoase și a rețelelor de VPN, într-un efort prin care Kremlinul vrea să izoleze spațiul digital rusesc prin implementarea unei infrastructuri de „internet suveran”.

Potrivit unor declarații recente făcute de ministrul comunicațiilor și mass-mediei din Rusia, Maksut Șadaev, Rusia va lua măsuri suplimentare de restricționare a rețelelor private virtuale (VPN), care sunt utilizate de milioane de ruși pentru a ocoli controalele și cenzura impusă de autorități, scrie Reuters. Până în ianuarie 2026, autoritatea de reglementare rusă, Roskomnadzor, a restricționat accesul la 439 de servicii de VPN, o creștere de aproape 70% față de anul 2025.

„Sarcina este de a reduce utilizarea VPN-ului”, a spus luni Maksut Șadaev pe platforma de mesagerie MAX, noua rețea de socializare a Kremlinului. De asemenea, Șadaev a precizat că s-a luat decizia de a restricționa accesul la o serie de platforme străine neidentificate, fără a oferi însă mai multe detalii.

De la invazia Ucrainei în 2022, Moscova a impus cele mai represive legi de la epoca sovietică încoace. În ultimele luni, ofensiva pentru controlul internetului a mers mult mai departe. Platforma de mesagerie WhatssApp a fost interzisă, urmând ca în scurt timp să intre în legalitate și Telegramul.

Platforme precum YouTube, Instagram sau Facebook sunt deja interzise în Rusia, dar mulți tineri încă încearcă să le mai acceseze prin instrumentele de tip VPN, care sunt și ele închise. Cu toate acestea, este un joc de-a șoarecele și pisica. De îndată ce autoritățile închid o rețea de VPN, rușii deschid alta.

