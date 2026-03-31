Ce alimente ar trebui să consumi, dacă lucrezi în tură de noapte, potrivit unui studiu

Un nou studiu confirmă faptul că un aport ridicat de fibre este asociat cu mai puține afecțiuni cardiace în cazul persoanelor care lucrează în ture. Dieta, odihna și modul în care este gestionat stresul reprezintă trei factori importanți pentru propria bunăstare. Cu toate acestea, există momente când echilibrul acesta aproape că dispare, mai ales când este implicat stresul generat de job și schimbarea frecventă a programului de lucru. Unii dintre experți susțin că sănătatea ar putea fi pusă în pericol. De altfel, studiul pendulează în jurul alimentației pe care ar trebui să o aibă un angajat care lucrează de noapte.

Corpul uman este conceput să se odihnească / să doarmă, după apus, motiv pentru care lucrul în ture de noapte pune o presiune suplimentară asupra organismului, menționează experții, notează Larazon.es.

Ce să mănânci atunci când lucrezi în tură de noapte

„Studiile arată că munca în ture, în special atunci când sunt incluse nopți sau schimbări frecvente de program, perturbă ritmurile noastre circadiene, înrăutățește somnul, contribuie la obiceiuri alimentare mai proaste. De asemenea, a fost asociată cu un risc mai mare de obezitate, dezechilibre ale glucozei, sindrom metabolic și boli cardiovasculare.

Per total, dovezile sugerează că problema nu este doar «munca noaptea», ci combinația dintre somnul insuficient, mesele neregulate și accesul redus la opțiuni alimentare sănătoase”, spune Ana Isabel Sánchez Marcos, membră a Comitetului de Management al Domeniului Nutriție al Societății Spaniole de Endocrinologie și Nutriție (SEEN).

Ce arată un studiu?

Un studiu recent publicat în „European Journal of Epidemiology” sugerează că dieta poate fi un bun „antidot” la „daunele colaterale” ale muncii în ture. Mai exact, după analizarea a peste 220.000 de adulți din Regatul Unit pe parcursul a 12 ani, acest studiu a confirmat că un aport mai mare de fibre ajută la reducerea riscului de boli coronariene la cei care lucrează noaptea. Persoanele care lucrează în tură de noapte pot tinde să sară peste anumite mese sau își concentrează aportul alimentar la momente nepotrivite.

„Studiile descriu diete de calitate inferioară, cu mai puține fructe și legume și mai multe zaharuri libere, grăsimi saturate și fast-food sau alimente semipreparate.

În studiile cu lucrători din domeniul sănătății și alte grupuri, turele de noapte sunt asociate cu un aport total mai mic sau cu perioade de post mai lungi, dar și cu alegeri mai puțin sănătoase. În practică, problema nu este doar cât mănânci, ci ce și când.

Dar este dificil să dai o recomandare generală deoarece, pe lângă caracteristicile individului, trebuie luată în considerare și activitatea specifică de muncă pe care o va desfășura în acele ore”, avertizează Sánchez Marcos.

Ce alimente sunt recomandate?

Ar fi ideal să se opteze pentru porții mici de mâncare. Este o recomandare oferită de experți, îndeosebi pentru cei care lucrează noaptea. Totodată, nu sunt recomandate mesele copioase între orele 00:00 și 06:00.

Marcos recomandă „o masă completă, dar nu grea, înainte de a merge la serviciu, bazată pe carbohidrați cu absorbție lentă, proteine ​​și legume sau fructe. De exemplu: orez brun cu leguminoase și legume. Paste integrale cu legume și pește, un sandviș complet cu proteine ​​și salată, cereale integrale, fulgi de ovăz cu lapte sau iaurt, fructe și nuci”.

„Se recomandă evitarea meselor copioase între miezul nopții și șase dimineața, deoarece digestia este mai probabil să fie afectată în această perioadă, afectând somnul ulterior. Nu este esențial să mâncați la miezul nopții, dacă nu vă este cu adevărat foame. Dar, în general, este util să nu stați prea multe ore fără să mâncați nimic, mai ales dacă aveți o tură lungă. Cea mai practică abordare este să vă distribuiți aportul alimentar în mod rațional. Trebuie să evitați atât postul prelungit, cât și mesele copioase, bogate în calorii, de seară”, amintește Sánchez Marcos.

