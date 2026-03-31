Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța

Israelul va opri toate achizițiile de echipamente militare din Franța și acuză Parisul că a adoptat o poziție ostilă față de statul evreu, scrie Mediafax. Anunțul vine după ce Franța nu le-a permis israelienilor să utilizeze spațiul aerian pentru a transporta arme americane care pot fi folosite în războiul împotriva Iranului.

Israelul renunță la armele franceze, în semn de protest

Marți, generalul-maior Amir Baram a anunțat la postul israelian de televiziune Channel 12 News că Israelul va înceta să mai achiziționeze arme franceze ca răspuns mai amplu de reducere a cooperării cu statele care nu sunt de acord cu acțiunile Israelului.

În schimb, Baram, directorul general al Ministerului israelian al Apărării, spune că țara sa se va baza pe industria locală și pe apărarea furnizată de statele „prietene”. Cu toate acestea, impactul pentru Franța este unul foarte redus. Cele două țări concurează în mare parte pe piața globală a armamentului, iar schimburile dintre cele două state în acest domeniu sunt reduse.

Amir Baram, director general al Ministerului Apărării israelian

Un raport parlamentar arată că Franța a autorizat în 2024 peste 200 de licențe de export pentru produse cu dublă utilizare către Israel, în valoare de 76,5 milioane de euro, cu 60% mai puțin decât în 2023. Datele arată că relațiile din domeniul apărării erau deja limitate și în scădere.

Franța a impus interdicție aeriană pentru Israel

Anunțul Israelului vine după ce Franța nu i-a permis să tranziteze spațiul său aerian pentru a transporta arme și muniții din Statele Unite care urmau să fie folosite în conflictul împotriva Iranului, scrie Reuters. Sursele citate de publicație spun că este prima dată când Parisul a emis asemenea interdicții de zbor de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Anterior, Franța a anunțat că nu se va implica în acest război împotriva Iranului și preferă o abordare care să evite escaladare conflictului din Orientul Mijlociu. Singura acțiune pe care președintle Emmanuel Macron a făcut-o a fost cea de a trimite o flotă în Orientul Mijlociu pentru a proteja aliații amenințați de rachetele iraniene și pentru a asigura libertatea de navigație.

