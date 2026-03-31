Mesaje de 1 aprilie și urări haioase pentru cei care își serbează ziua de naștere în ziua păcălelilor. Vezi mai jos, în articol, câteva dintre textele pe care le poți trimite celor dragi, cu această ocazie.

Ziua de 1 Aprilie este recunoscută drept „Ziua Păcălelilor”. Este data la care multe persoane recurg la diverse gesturi cu scopul de a face farse prietenilor, colegilor, chiar și membrilor familiei. Altfel, pentru unele persoane, ziua de 1 Aprilie este cu totul magică, mai ales când vine vorba despre aniversare. În cele ce urmează, veți descoperi o serie de mesaje și urări haioase care ar putea fi trimise celor care își serbează ziua de naștere la această dată.

Mesaje de 1 aprilie și urări haioase pentru cei născuți în această zi

Iată câteva mesaje haioase pentru această zi, potrivit Ziarul Unirea.

„De-a lungul vieţii, când te trezeşti dimineaţa şi nu vezi pe nimeni, vino la mine, voi fi alături pentru a te ține de mână și… a te duce la oftalmolog!”

„Dragul meu, astă seară vreau să îţi fac ce îţi place ţie cel mai mult! Salata de boeuf! Ha, ha, ha!”

„Nu ştiu cum să-ţi spun… e ceva destul de important si nu ştiu cum să încep. Ştiu că nu te-ai fi aşteptat la asta din partea mea, dar… s-a întâmplat. M-am îndrăgostit de prietena ta… Nu știu cum a început totul… i-am spus că o iubesc, iar ea mi-a zis… ştii ce mi-a zis? Sa mă las de făcut glume proaste de 1 aprilie!”

„Ești frumos, inteligent, sexy, excelent la pat, o adevărată vedetă în societate, știi să te joci cu femeile pe degete, știi să spui bancuri și să fii interesant, eşti tot ce își poate dori o femeie. Dar nu uita că azi e 1 aprilie. Te-am păcălit!”

„Am auzit la știri că a fost găsit un bărbat la grădina zoologică dezbrăcat, foarte urât cu spume la gură și imediat m-am gândit să te întreb dacă ești bine! Aștept răspuns!”

Alte mesaje:

„M-am gândit iubitule că nu trebuie să mai trăieşti în minciună şi să-ţi zic cine sunt eu cu adevărat. Te înşel de 3 luni cu cel mai bun prieten al tău din clipa în care el s-a dat la mine, iar eu nu am putut să-l refuz. Îmi cer scuze pentru sentimentele rănite şi promit că e ultima păcăleală de 1 aprilie pe care ţi-o fac. Te iubesc!”

„De 1 Aprilie, eşti marele câştigător al unei… al unei felicitări haioase!”

Sursă foto: colaj Gândul / Envato / Shutterstock – rol ilustrativ