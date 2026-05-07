7 Mai, calendarul zilei: Steaua cucerește Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală Barcelona, în urmă cu 40 de ani. Se stinge Tawny Kitaen

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 7 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 7 mai 1986, Steaua București a realizat cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, câștigând Cupa Campionilor Europeni. Finala s-a disputat pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, în Sevilla, împotriva puternicei echipe FC Barcelona. Steaua, antrenată de Emerich Jenei, avea în componență jucători valoroși precum Marius Lăcătuș, Gavril Balint, Victor Pițurcă și Ladislau Bölöni. După 120 de minute fără gol, meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde portarul Helmuth Duckadam a intrat în legendă, apărând toate cele patru penalty-uri executate de jucătorii Barcelonei. Performanța sa unică i-a adus supranumele de “Eroul de la Sevilla”. Victoria Stelei, cu 2-0 la penalty-uri, a reprezentat primul trofeu de acest fel câștigat de o echipă din Europa de Est și a rămas până astăzi un moment de referință pentru sportul românesc. Acea generație a rămas în istorie nu doar pentru succesul obţinut, ci și pentru disciplină, spirit de echipă și capacitatea de a învinge adversari considerați superiori.

Tawny Kitaen, pe numele său real Julie Ellen Kitaen, a fost o actriță și model american, cunoscută mai ales pentru aparițiile sale în videoclipuri muzicale din anii ‘80. S-a născut pe 5 august 1961, în San Diego, și a devenit rapid o figură recognoscibilă în cultura pop. Și-a început cariera în industria divertismentului ca model, atrăgând rapid atenția în lumea rockului. Celebritatea ei a crescut odată cu apariția în videoclipurile trupei Whitesnake, în special pentru piesa Here I Go Again, unde imaginea sa dansând pe capota unei mașini a devenit emblematică pentru acea perioadă. A jucat și în filme precum Bachelor Party, alături de Tom Hanks, și a avut apariții în diverse emisiuni de televiziune. Deși s-a confruntat cu dificultăți personale și probleme legale de-a lungul vieții, a rămas un simbol pentru generația care a crescut cu muzica și estetica anilor ‘80. Tawny Kitaen a încetat din viață pe 7 mai 2021, lăsând în urmă o imagine puternic asociată cu epoca videoclipurilor muzicale și cu stilul extravagant al acelor timpuri.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1833: Johannes Brahms 🇩🇪🎼

🎂1840: Piotr Ilici Ceaikovski 🇷🇺🎼

🎂1892: Iosip Broz Tito 🇷🇸🗣️ președintele Iugoslaviei în perioada 1953-1980

🎂1901: Gary Cooper 🇺🇸🎬 2 Oscaruri, Sergeant York (1941), High Noon (1952)

🎂1905: Elly Roman 🇷🇴🎼 compozitor

🎂1919: Eva Perón 🇦🇷

🎂1948: Lorin Fortuna 🇷🇴🗣️ președintele Frontului Democratic Român și unul din liderii revoluționari din Timișoara

🎂1968: Traci Lords 🇺🇸🎬🎤🔞

Decese 🕯

🕯️973: Otto cel Mare 🇩🇪♚ primul împărat al Sfântului Imperiu Roman. (Cu toate că Charlemagne a fost încoronat împărat în 800, imperiul său a fost împărțit între nepoții săi, iar după asasinarea lui Berengario în 924, titlul imperial a rămas vacant pentru aproape 40 de ani)

🕯️1825: Antonio Salieri 🇮🇹🇦🇹🎼 rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. Se bănuiește că ar fi fost implicat în moartea lui Mozart (ecranizare „Amadeus”, 1984, regizat de Milos Forman, film premiat cu nu mai puțin de 8 Oscaruri)

🕯️1897: Ion Ghica 🇷🇴✒️ economist, matematician, scriitor, diplomat, om politic, prim-ministru 🇷🇴

🕯️1937: George Topîrceanu 🇷🇴✒️

🕯️1938: Octavian Goga 🇷🇴✒️

🕯️2007: Octavian Paler 🇷🇴✒️

🕯️2021: Tawny Kitaen 🇺🇸🎬 apare în videoclipurile Whitesnake „Still of the Night”, „Is This Love” și „Here I Go Again” (toate din 1987). Suferea de dislexie, moare la 59 de ani, de afecțiuni cardiace

Calendar 🗒️

🗒️558: Constantinopol: Cupola Sfintei Sofia se prăbușește, la douăzeci de ani de la construirea ei

🗒️1211: Are loc colonizarea Cavalerilor teutoni, în Țara Bârsei, de către regalitatea maghiară

🗒️1664: Încep festivitățile de inaugurare a noului Palat Versailles al lui Ludovic al XIV-lea

🗒️1775: Imperiul austriac anexează nord-vestul Moldovei denumind zona „Bukowina”

🗒️1877: Guvernul României a aderat la Convenția de la Geneva privind Crucea Roșie Internațională

🗒️1918: România este forțată să semneze tratatul de pace de la București cu Puterile Centrale

🗒️1925: Au fost înființate Camerele de comerț și de industrie

🗒️1945: Șefii militari germani capitulează fără condiții la Reims, Franța, în fața generalului american Eisenhower

🗒️1946: București: începe procesul mareșalului Ion Antonescu

🗒️1955: URSS semnează tratatul de pace cu Franța și Marea Britanie

🗒️1986: Sevilla: Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 m, cu 2-0, FC Barcelona. Helmut Duckadam a reușit o performanță unică în lume, a apărat 4 lovituri de la 11 metri

🗒️1987: Extragerea primelor cantități de țiței din subsolul marin al platoului continental românesc al Marii Negre

🗒️1990: Doi schiori norvegieni, fără câini și alte mijloace de transport, au ajuns cu bine la Polul Nord

🗒️1994: Pictura iconică Țipătul, a lui Edvard Munch, este recuperată intactă după ce a fost furată de la Galeria Națională a Norvegiei

🗒️1995: Franța: Jacques Chirac învinge la alegerile prezidențiale

🗒️1998: Mercedes-Benz cumpără Chrysler pentru 40 de miliarde $ și formează DaimlerChrysler, cea mai mare fuziune industrială din istorie

🗒️1999: Papa Ioan Paul al II-lea a efectuat o vizită ecumenică în România, fiind prima vizită în țară a unui Suveran Pontif

🗒️2000: Ceremonia de investitură a lui Vladimir Putin în funcția de președinte

🗒️2007: Arheologii israelieni au descoperit mormântul lui Irod cel Mare la sud de Ierusalim

🗒️2017: Emmanuel Macron câștigă alegerile prezidențiale din Franța

