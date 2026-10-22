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Cristela Georgescu nu se aștepta la rezultatul soțului său în 2024: „Mi se pare că este demnă de o minune”

Alexandra Anton Marinescu
Cristela Georgescu nu se aștepta la rezultatul soțului său în 2024: „Mi se pare că este demnă de o minune”
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Cristela Georgescu a vorbit, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, despre momentul în care soțul său, Călin Georgescu, i-a spus că va candida la alegerile prezidențiale din 2024. Aceasta a povestit cum s-a implicat în campanie, deși niciunul dintre ei nu avea experiența unei candidaturi la Președinția României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Soția fostului candidat a susținut că lipsa resurselor financiare și vizibilitatea redusă din presă au reprezentat dificultăți. Totodată, a vorbit despre reacțiile sale din acea perioadă și despre modul în care privește acum susținerea primită de Călin Georgescu.

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Cristela Georgescu: „Nu aveam niciunul dintre noi experiența unei candidaturi la președinție”

Invitata lui Marius Tucă a explicat că i s-a părut firesc să își susțină soțul. Ea a recunoscut că era nemulțumită de faptul că acesta nu beneficia, în opinia sa, de aceeași atenție mediatică precum ceilalți candidați.

Cristela Georgescu a vorbit și despre felul în care își privește astăzi propriile reacții.

„Am considerat firesc să îl sprijin și mă bucur că am fost implicată. De ce? Nu aveam niciunul dintre noi experiența unei candidaturi la președinție. Dar, înțelegând că suntem pe cont propriu și văzând că nimeni nu vorbește, întotdeauna era prezentat la «alții». Adică erau toți candidații și apoi «alții».”

Aceasta a mărturisit că, spre deosebire de soțul său, reacționa cu nemulțumire la situația din campanie.

„Eu am avut, pe vremea aceea, ego-ul meu era foarte inflamat. Reputația mea era mai presus decât sufletul meu și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lecția asta. Și atunci spuneam: «Dar nu e drept! Cum? Dar de ce nimeni nu spune de tine?» Dar el, așa cum îl știți, a fost întotdeauna cu calmul lui… A spus: «Nu contează». Eu mă agitam.”

Cristela Georgescu a vorbit și despre vestea intrării în soțului său în campania electroală.

„Păi sigur, nu? Da, a spus: «O să intru în campanie». Și am zis: «Bine. Te susțin». Normal, sunt soția lui.”

Ea a explicat că nu avea așteptări mari în privința rezultatului.

„Nu credeam, îmi dădeam seama că suntem de pe stradă, așa cum ați spus chiar dumneavoastră, cred, cu mâinile în buzunar. Și mă gândeam: «OK, la televizor nu ne cheamă, în sondaje nu ne dă».”

Cristela Georgescu, despre susținătorii soțului său: „Acești oameni nu sunt plătiți”

Cristela Georgescu a făcut o paralelă între susținerea de care s-a bucurat soțul său în 2024 și protestele organizate ulterior în România și în străinătate. Ea consideră că mobilizarea susținătorilor a avut loc din proprie inițiativă.

„Am văzut ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi. Ce se întâmplă astăzi în fața Arestului Central, în orașe din România și din afara României… Aceste proteste sunt cea mai pură dovadă cum a câștigat el campania. Deci acești oameni nu sunt plătiți, nu sunt chemați, nu li se dau dispoziții. Bineînțeles, ei se organizează între ei, comunică. Exact așa a fost atunci.”

Potrivit Cristelei Georgescu, soțul său le-ar fi transmis celor care doreau să îl sprijine că nu dispunea de fonduri pentru campanie.

„Călin le-a spus: «Nu avem niciun fel de bani. Suntem cu mâinile goale și fiecare cum consideră».”

Invitata a descris și speranțele pe care le avea înaintea scrutinului. Aceasta a spus că i se părea aproape imposibil ca soțul său să obțină un rezultat important.

„Probabil că, dacă o fi voia lui Dumnezeu, i-am și zis: «Mi se pare că este demnă de o minune ca ceva să se întâmple». Dar, dacă se va întâmpla, cei care au fost parte din această minune n-o să uite toată viața că au asistat la o minune, iar ceilalți, ne pare rău pentru ei. Atâta au putut să înțeleagă.”

Cristela Georgescu a făcut referire și la acuzațiile și interpretările apărute în spațiul public în legătură cu susținerea online a candidaturii.

„Ce au înțeles ei? Ruși, boți și nu mai știu ce.”

La primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a obținut 2.120.401 voturi, reprezentând 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate. S-a clasat pe primul loc, înaintea Elenei Lasconi. Alegerile au fost ulterior anulate de Curtea Constituțională, la 6 decembrie 2024.

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