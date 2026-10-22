Acordul lui Trump cu Rusia ar fi dat compromis negocierile de pace din Ucraina. Președintele Cehiei: „Acum va fi mult mai dificil”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, lansează un avertisment privind consecințele acordului încheiat de Donald Trump cu Rusia pentru furnizarea de motorină către Statele Unite.

Liderul de la Praga susține că Moscova și Kievul erau ”destul de aproape” de un armistițiu, însă decizia liderului american de a relaxa sancțiunile asupra motorinei rusești a compromis progresele făcute în direcția păcii. Potrivit lui Pavel, Rusia a primit astfel o gură de oxigen economică și un motiv în plus să nu cedeze în negocieri.

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a criticat decizia administrației Trump de a permite importul unor cantități importante de motorină din Rusia, considerând că măsura a slăbit presiunea exercitată asupra Kremlinului pentru încheierea războiului din Ucraina.

Într-un interviu acordat marți rețelei Axel Springer Global Reporters Network, din care face parte și Politico, liderul ceh a explicat că sancțiunile impuse de Statele Unite și Europa începuseră să producă efecte asupra economiei rusești.

Restricțiile care vizau petrolul, oligarhii și alte sectoare economice puneau Moscova într-o situație dificilă, iar perspectiva unui armistițiu devenise, în opinia sa, mai apropiată.

Petr Pavel: ”Acum va fi mult mai dificil”

Situația s-ar fi schimbat însă după acordul anunțat de Donald Trump la începutul lunii octombrie, prin care Rusia urma să livreze Statelor Unite sute de mii de tone de motorină. Președintele Cehiei consideră că înțelegerea i-a oferit Kremlinului posibilitatea de a diminua efectele sancțiunilor și de a-și consolida poziția în negocieri.

”Acum va fi mult mai dificil. Rusia profită de acest moment pentru a scăpa de presiune, iar acest lucru reprezintă și un fel de încurajare morală pentru ei”, a declarat Petr Pavel.

Potrivit acestuia, măsurile economice restrictive reprezentau unul dintre principalele instrumente prin care Occidentul putea determina Rusia să accepte un compromis.

Administrația americană respinge însă criticile privind acordul comercial cu Moscova. Casa Albă a transmis miercuri că Donald Trump ”a negociat cu succes” înțelegerea pentru a introduce pe piața mondială cantități importante de motorină și pentru a contribui la reducerea prețurilor.

Din perspectiva Washingtonului, acordul urmărește stabilizarea pieței energetice și protejarea intereselor economice americane. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut însă o reacție dură, susținând că decizia avantajează direct Rusia.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul de la Kiev a afirmat că acordul ”servește intereselor Rusiei” și îi permite acesteia ”să ucidă mai mulți oameni, să continue războiul mai mult timp, să respecte și mai puțin America și să provoace pierderi și pagube și mai mari în întreaga lume”.

Președintele Cehiei: Trump ar putea fi atras de Putin ca lider autoritar

Petr Pavel a comentat și relația dintre Donald Trump și Vladimir Putin, apreciind că liderul american manifestă o deschidere față de Moscova mai mare decât cea a omologilor săi europeni.

În opinia președintelui ceh, Trump privește relațiile internaționale în primul rând prin prisma avantajelor economice pentru Statele Unite, nu ca pe o confruntare între democrație și regimurile autoritare.

”Într-o anumită măsură, ar putea fi atras de Vladimir Putin ca lider cu autoritate, dar nu cred că președintele Trump privește lucrurile din perspectiva unei lupte între democrație și autocrații, deoarece le analizează pur și simplu din perspectiva prosperității economice a Statelor Unite”, a declarat Pavel.

”Cred că președintele Zelenski și întreaga Ucraină sunt victimele unui conflict”

Liderul de la Praga și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și a respins ideea că autoritățile de la Kiev ar putea fi considerate responsabile pentru declanșarea conflictului.

”Cred că președintele Zelenski și întreaga Ucraină sunt victimele unui conflict. Aș fi probabil ultimul care ar învinovăți Ucraina pentru acest conflict. Nu Ucraina a atacat Rusia. Nu Ucraina a amenințat Rusia”, a subliniat președintele Cehiei.

Deși a criticat acordul privind motorina rusească, Petr Pavel a evitat să acuze direct Statele Unite că și-ar fi trădat aliații europeni sau Ucraina.

”Nu știu încă dacă putem numi acest lucru o trădare, dar l-aș numi o greșeală”, a declarat acesta.

Președintele ceh a explicat că pericolul major constă în semnalul transmis Kremlinului: Rusia ar putea ajunge la concluzia că poate ignora poziția Europei și a Ucrainei, concentrându-se exclusiv asupra unor înțelegeri cu Washingtonul și, eventual, Beijingul.

”Acest lucru oferă acum Rusiei o nouă speranță: speranța că poate ignora Europa, că poate ignora Ucraina, că se poate concentra pe încheierea unui acord cu Statele Unite, eventual și cu China, și că poate aranja totul în funcție de propriile priorități și strategii. Cred că acest lucru este în mod clar împotriva intereselor noastre în Europa”, a avertizat Petr Pavel.