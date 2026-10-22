Te-ai săturat de muncă și vrei să ieși mai repede la pensie? Să zicem: la 50 de ani. Cât trebuie să plătești statului

Te-ai săturat de muncă și vrei să ieși mai repede la pensie? Să zicem: la 50 de ani. Află mai jos cât trebuie să plătești statului.

Pentru a te pensiona la 50 de ani în România, răspunsul depinde direct de ce înțelegem prin pensionare: sistemul public de stat sau pensionarea pe cont propriu.

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Iată un plan concret defalcat pe ambele variante, cu toate cifrele și sumele de plată implicate:

a) Prin sistemul public de stat

În sistemul public (Pilonul I), nu poți plăti o sumă de bani ca să îți cumperi ieșirea la pensie la 50 de ani dacă lucrezi în condiții normale. Vârsta minimă absolută în sistemul de stat este 60 de ani (pensia anticipată).

Singura cale legală de a ieși la 50 de ani la stat este dacă ai lucrat în condiții speciale sau deosebite de muncă (fostele grupe de muncă: militari, polițiști, mineri, aviatori, marinari etc.).

Cât se plătește la stat în acest caz? Dacă lucrezi în aceste domenii, nu plătești o sumă fixă la final, ci contribuții lunare mai mari pe parcursul carierei: contribuția la pensie (CAS: 25% din salariul brut lunar, reținută din salariu) și contribuția suplimentară a angajatorului (angajatorul plătește în plus cota pentru condiții deosebite (4%) sau speciale (8%)).

Stagiu minim necesar: Trebuie să lucrezi efectiv între 15 și 25 de ani în aceste medii specifice pentru ca reducerea vârstei standard (65 de ani) să ajungă la 15 ani și să poți ieși la 50 de ani.

b) Pensionarea privată la 50 de ani

Dacă lucrezi în condiții normale și vrei să te retragi la 50 de ani, va trebui să îți finanțezi singur „puntea” de 15 ani (de la 50 la 65 de ani, când vei primi prima pensie de la stat).

Pentru a nu mai fi obligat să muncești de la 50 de ani, va trebui să plătești statului doar contribuția minimă la sănătate (CASS) pentru a rămâne asigurat medical și să ai propriul capital acumulat.

Cât trebuie să plătești statului anual (după ce te retragi)? După 50 de ani, neavând un salariu, pentru a fi asigurat în sistemul public de sănătate (CNAS), va trebui să plătești CASS pe cont propriu: Plătești 10% din echivalentul a 6 salarii minime brute pe an, adică 2.595 lei/an (aproximativ 216 lei/lună).