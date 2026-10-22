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22 Octombrie, calendarul zilei: Mircea Sandu împlinește 74 de ani, Arsène Wenger face 77

Elena Stănică-Ezeanu
22 Octombrie, calendarul zilei: Mircea Sandu împlinește 74 de ani, Arsène Wenger face 77
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 22 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 22 octombrie 1952, în București, Mircea Sandu este un fost fotbalist și conducător sportiv român. În cariera sa de jucător, a evoluat pe postul de atacant la echipe precum Progresul București și Sportul Studențesc, fiind și component al echipei naționale a României. După retragerea din activitatea sportivă, s-a implicat în conducerea fotbalului românesc. În anul 1990, a devenit președintele Federației Române de Fotbal (FRF), funcție pe care a ocupat-o până în martie 2014. În timpul mandatului său, echipa națională a participat la mai multe turnee finale ale Campionatului Mondial și Campionatului European. Cunoscut și sub porecla “Nașul”, Mircea Sandu rămâne o figură importantă și controversată a sportului românesc, datorită perioadei îndelungate în care a condus fotbalul național și influenței sale asupra dezvoltării acestuia.

Mircea Sandu

Arsène Wenger s-a născut pe 22 octombrie 1949 la Strasbourg, în Franța, și este un fost antrenor de fotbal, considerat unul dintre cei mai importanți din istoria acestui sport. A devenit cunoscut la nivel mondial datorită activității sale la clubul englez Arsenal din Londra, pe care l-a antrenat între 1996 și 2018. În timpul mandatului său, Arsenal a câștigat trei titluri în Premier League și șapte Cupe ale Angliei. Unul dintre cele mai mari succese ale sale a fost sezonul 2003-2004, când echipa a câștigat campionatul Angliei fără să piardă niciun meci, fiind supranumită “The Invincibles”. Arsène Wenger s-a remarcat prin stilul ofensiv de joc, promovarea tinerilor jucători și profesionalismul său. După plecarea de la Arsenal, a devenit director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA. El rămâne o personalitate emblematică a fotbalului internațional.

Arsène Wenger

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1811: Franz Liszt 🇭🇺🎹 compozitor maghiar și unul dintre cei mai renumiți pianiști ai tuturor timpurilor
🎂1846: Dimitrie Brândză 🇷🇴🌿 medic, naturalist și botanist, membru al Academiei Române și fondator al Grădinii Botanice din București
🎂1917: Joan Fontaine 🇺🇸🇬🇧🎬
🎂1938: Christopher Lloyd 🇺🇸🎬 Printre cele mai cunoscute roluri ale sale sunt Emmett „Doc” Brown în trilogia Înapoi în viitor și unchiul Fester în Familia Addams
🎂1943: Catherine Deneuve 🇫🇷🎬 Una dintre cele mai respectate actrițe din industria filmului francez, și-a câștigat reputația jucând într-o serie de filme ale renumiților regizori Luis Buñuel și Roman Polanski
🎂1949: Arsène Wenger 🇫🇷⚽️ A antrenat Arsenal din 1996 până în mai 2018. Este cel mai de succes antrenor din istoria clubului, din punct de vedere al trofeelor câștigate, și cel mai longeviv antrenor din punct de vedere al meciurilor disputate pe banca echipei, peste 600
🎂1952: Jeff Goldblum 🇺🇸🎬 „Jurassic Park”, „Ziua Independenței”, „Law & Order: Criminal Intent”, „Musca”
🎂1952: Mircea Sandu 🇷🇴⚽️ A condus Federația Română de Fotbal din 1990 până în 2014
🎂1958: Dan Creimerman 🇷🇴🎼 instrumentist şi compozitor de muzică uşoară
🎂1962: Bob Odenkirk 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013); Better Call Saul (2015 – 2022); Nobody (2021)
🎂1968: Shaggy 🇯🇲🎤 „Oh Carolina” – 1993, „Boombastic” – 1995, „It Wasn’t Me”, „Angel” – 2001
🎂1969: Spike Jonze 🇺🇸🎥 A debutat ca regizor de film cu În mintea lui John Malkovich (1999)
🎂1980: Claudiu Iulian Husaru (Maximilian) 🇷🇴🎤 În vara anului 2011 a lansat împreună cu MefX videoclipul piesei „Sophie”, datorită căruia devine cunoscut publicului larg
🎂1984: Anca Pop 🇷🇴🎤 a decedat la 34 de ani după ce a pierdut controlul volanului din motive necunoscute, iar mașina a plonjat în Dunăre, lângă comuna Svinița
🎂1986: Ștefan Radu 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1985: Viorica Ursuleac 🇷🇴🎼 soprana favorită a lui Richard Strauss, care a numit-o „die treueste aller Treuen” („cea mai fidelă dintre fidele”). Ea a cântat în premierele a patru dintre operele sale: Arabella (1933), Friedenstag (pe care a dedicat-o ei și lui Krauss, 1938), Capriccio (1942) și repetiția publică cu costume la Die Liebe der Danae (1944)
🕯️2012: Russell Means 🇺🇸🎬 activist pentru drepturile amerindienilor, a devenit faimos odată cu rolul său din Ultimul mohican (1992)
🕯️2021: Gelu Tofan 🇷🇴🚗 fondatorul Tofan Grup Internațional, care în 2000 era cel mai mare producător independent de cauciucuri din Europa Centrală și de Est. În 2001 a vândut către Michelin cele două fabrici de anvelope Silvania Zalău și Victoria Florești, dar și firma de reșapare Tofan Recap – în urma unei tranzacții de 100 de milioane $. A murit de cancer pancreatic, la 61 de ani

Calendar 🗒️

🗒️362: Templul lui Apollo din Daphne este distrus de un foc misterios
🗒️1707: Dezastrul naval din Sicilia: navele Marinei Regale britanice se deplasau, prin manevre riscante, printre recifele aflate la vest de Insulele Siciliei. Patru nave s-au scufundat și aproximativ 2.000 de oameni și-au pierdut viața
🗒️1797: Francezul André-Jacques Garnerin a efectuat în premieră mondială o săritură cu parașuta dintr-un balon
🗒️1836: Sam Houston e ales ca primul președinte al Republicii Texas independente
🗒️1873: La Palatul Schönbrunn, Kaiserul Wilhelm I al Germaniei, împăratul Franz Joseph I al Austro-Ungariei și țarul Alexandru al II-lea al Rusiei semnează acordul celor trei împărați, care vizează izolarea Franței
🗒️1883: A fost inaugurată Opera Metropolitană din New York City, unul dintre centrele culturii muzicale mondiale
🗒️1895: În Gara Montparnasse din Paris, un tren a deraiat, a depășit capătul liniei, a pătruns 30 m pe peron și a ieșit prin fațada gării
🗒️1932: A treia Conferință balcanică de la București, la care participă Albania, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Se pun bazele unui pact politic balcanic bazat pe principiul neagresiunii
🗒️1962: Criza rachetelor cubaneze. Începe blocada economică a SUA împotriva Cubei
🗒️1964: Jean-Paul Sartre a refuzat Premiul Nobel pentru Literatură, declarând că nu dorește să fie „transformat” de acest premiu
🗒️1968: Apollo 7 a aterizat conform planului, coborând în Oceanul Atlantic după ce a orbitat de 163 de ori în jurul Terrei
🗒️1968: Led Zeppelin a lansat albumul Led Zeppelin II
🗒️1974: A fost inaugurat Centrul Național de Fizică București
🗒️2019: La Palatul Imperial din Tokyo are loc ceremonia de întronare a noului Împărat al Japoniei, Naruhito

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