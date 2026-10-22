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Primăriță din SUA, arestată pentru fraudă cu banii destinați firmelor afectate de pandemie. Cum au ajuns 50.000 de dolari la familia sa

Primăriță din SUA, arestată pentru fraudă cu banii destinați firmelor afectate de pandemie. Cum au ajuns 50.000 de dolari la familia sa
Jackie Espinosa - Foto: Facebook
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Primărița unui oraș din Florida a fost arestată, fiind acuzată că a direcționat 50.000 de dolari din fonduri destinate firmelor afectate de pandemia de COVID-19 către afaceri controlate de familia sa. Procurorii susțin că aceasta a ignorat avertismentele privind un conflict de interese.

Jackie Espinosa, în vârstă de 58 de ani, primărița orașului Kissimmee, din apropierea metropolei Orlando, a fost arestată miercuri, 21 octombrie, într-un dosar de presupusă fraudă cu fonduri publice destinate sprijinirii întreprinderilor afectate de pandemia de coronavirus.

Potrivit publicației The Washington Post și postului american WFTV, edilul este acuzat de furt calificat și participare la o schemă organizată de fraudă, după ce trei companii deținute sau controlate de membrii familiei sale au beneficiat de finanțări în valoare totală de 50.000 de dolari.

Acuzațiile au fost anunțate de James Uthmeier, procurorul general al statului Florida, care susține că Espinosa și-ar fi folosit poziția pentru a facilita accesul propriilor afaceri familiale la bani publici.

Primărița conduce administrația locală din Kissimmee din noiembrie 2024.

Cum ar fi ajuns 50.000 de dolari din fondurile pentru pandemie la firmele familiei

În centrul anchetei se află programul Business Boost 2.0, creat pentru a ajuta întreprinderile mici care au suferit pierderi economice în timpul pandemiei de COVID-19. Finanțarea provenea din fonduri federale puse la dispoziție prin American Rescue Plan Act.

Anchetatorii susțin că Jackie Espinosa a participat la aprobarea și extinderea programului, votând inclusiv modificări care au simplificat procedurile de accesare a banilor și au redus verificările aplicate solicitanților.

În septembrie 2025, chiar în prima zi în care au fost deschise înscrierile, primărița și persoane apropiate din familia sa ar fi depus trei cereri de finanțare. Toate au fost aprobate, iar pe 7 noiembrie 2025, suma totală de 50.000 de dolari ar fi fost transferată în conturi asociate familiei.

Un aspect important al dosarului este că regulamentul scris al programului nu interzicea explicit aleșilor locali să solicite finanțare.

Procurorii consideră însă că Espinosa a profitat de funcția publică pentru a obține beneficii financiare la care nu ar fi avut dreptul, încălcând regulile privind conflictele de interese.

Mai mult, potrivit anchetatorilor, primărița ar fi fost avertizată oficial asupra problemelor legale generate de acceptarea banilor.

Pe 5 decembrie 2025, avocatul municipalității i-ar fi comunicat că finanțările primite de firmele familiei reprezentau un conflict de interese interzis și i-ar fi recomandat restituirea sumelor.

Espinosa ar fi refuzat să returneze banii, fără să ia măsuri pentru remedierea situației.

În urma investigației, procurorii au formulat două acuzații penale: furt calificat, pentru o sumă cuprinsă între 20.000 și 100.000 de dolari, și participare la o schemă organizată de fraudă de cel puțin 50.000 de dolari.

Avocata primăriței respinge acuzațiile. Edilul fusese deja vizat de o anchetă

Apărarea contestă interpretarea procurorilor și susține că nu există dovezi care să demonstreze intenția infracțională a primăriței.

„Nu a fost o schemă secretă”, a declarat Migdalia Perez, avocata lui Jackie Espinosa, pentru The Washington Post.

Potrivit acesteia, programul de sprijin fusese aprobat în mod public, iar cererile de finanțare erau evaluate și administrate de funcționarii municipalității, nu direct de primăriță.

Avocata susține că o eventuală încălcare a normelor de etică nu echivalează automat cu săvârșirea unei infracțiuni și că procurorii trebuie să demonstreze existența intenției infracționale.

Controversa privind finanțările acordate afacerilor familiei Espinosa începuse cu câteva luni înaintea arestării.

În iulie 2026, un procuror special identificase motive suficiente pentru declanșarea unei proceduri de înlăturare a primăriței din funcție. O lună mai târziu, consiliul local a încercat să decidă inițierea procedurii, însă votul s-a încheiat la egalitate, doi consilieri pronunțându-se pentru și doi împotrivă.

Ulterior, Comisia de Etică din Florida a constatat existența unor indicii care justificau continuarea examinării posibilelor încălcări ale normelor de conduită.

După arestarea din 21 octombrie, postul WFTV a relatat că Jackie Espinosa nu fusese suspendată din funcție, iar viceprimarul nu preluase atribuțiile acesteia.

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