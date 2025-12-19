Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum protestele împotriva Justiției sunt conectate cu cazul lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum protestele împotriva Justiției sunt conectate cu cazul lui Georgescu. Acesta a început prin a spune că țara nu se dărâmă dacă li se taie drepturile magistraților. În schimb, acesta susține că dacă se invalidează dosarul lui Georgescu, în țară nu mai rămâne nimic.
Nu vrei tu să vezi care este adevărata miză? Dacă n-or să le mai dea magistraților drepturile lor, pe care le au în moment de față și pe care vor să le taie, crezi că se dărâmă țara? Nu, mergem înainte. Am mers noi înainte cu dezastre mai mari de atât. Dar vrei să îți arăt eu ceva pentru care țara s-ar dărâma instantaneu? Ca să vezi care e miza. Păi, uite-te tu aici, ăsta e documentarul Recorder. Da? Asta este Lia Savonea în documentar. Când a difuzat TVR-ul, televiziunea ta preferată? Ia vezi tu ce zice AgerPres-ul pe 9 decembrie. Adică nu îți sare acum, că ți-am arătat eu, coincidența asta în ochi? Deci miza e la Curtea Constituțională sau aici? Păi dacă în instanță se invalidează mizeria, și o să vezi imediat de ce-i mizerie, că nu ne mai agităm foarte tare, mizeria împotriva lui Georgescu, cu ce rămâi din țara asta? Țara asta a mafiei securistoide… Cu absolut nimic. De aia îi aranjăm pe micuți, de sus până jos, începând cu Lia Savonea.