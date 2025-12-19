Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum protestele împotriva Justiției sunt conectate cu cazul lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Păi dacă în instanță se invalidează mizeria, și o să vezi imediat de ce-i mizerie, că nu ne mai agităm foarte tare, mizeria împotriva lui Georgescu, cu ce rămâi din țara asta? Țara asta a mafiei securistoide… Cu absolut nimic.

