Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat o declarație publică a lui Nicușor Dan despre administrația românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul spune că nu există nicăieri în lume un șef de administrație care să iasă public și să spună că instituția pe care o conduce nu este de bună credință.
Tu crezi că este undeva pe planetă cineva care este în vârful administrației, la o brutărie, la un parc de distracții, la o gondolă, la un Xerox, da, sau șeful administrației unei țări, care să vină și să spună că administrația aia nu e de bună credință? Băi, te-am întrebat, crezi că există așa ceva? Tu, ca jurnalist, trăiești cu niște oameni, lucrezi, colaborezi. Tu poți să ieși acum public să spui: bă, ăștia, eu și cu ei nu prea suntem de bune? Când s-a întâmplat chestia asta, eu cum să interpretez? Că ești bolnav sau că ești prost?
Valentin Stan a prezentat o declarație publică făcută de Nicușor Dan despre administrația românească. Stan spune că afirmația este șocantă, pentru că vine chiar din partea celui care conduce această administrație.
Declarația lui Nicușor: În opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate. Are o zonă privată foarte dinamică. Are o administrație care într-o oarecare măsură este de bună credință, dar în orice caz este mai matură și începe să știe ce vrea.
Valentin Stan: Administrația al cărei vârf e el. E oarecum de bună credință, Marius? Da. Deci omul ăsta ne spune în față că suntem conduși de o adunătură…. De ce? Pentru că tocmai ți-a spus că administrația în vârful căreia se află e doar oarecum de bună credință. Adică noi, la momentul ăsta, suntem supuși unei guvernări oarecum în folosul nostru?
