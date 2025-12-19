Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru

Alexandra Anton Marinescu
19 dec. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat o declarație publică a lui Nicușor Dan despre administrația românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Poți să-ți acuzi propria administrație că nu e de bună credință?

Profesorul spune că nu există nicăieri în lume un șef de administrație care să iasă public și să spună că instituția pe care o conduce nu este de bună credință.

Tu crezi că este undeva pe planetă cineva care este în vârful administrației, la o brutărie, la un parc de distracții, la o gondolă, la un Xerox, da, sau șeful administrației unei țări, care să vină și să spună că administrația aia nu e de bună credință? Băi, te-am întrebat, crezi că există așa ceva? Tu, ca jurnalist, trăiești cu niște oameni, lucrezi, colaborezi. Tu poți să ieși acum public să spui: bă, ăștia, eu și cu ei nu prea suntem de bune? Când s-a întâmplat chestia asta, eu cum să interpretez? Că ești bolnav sau că ești prost?

Valentin Stan: Tocmai ți-a spus că administrația în vârful căreia se află e doar oarecum de bună credință

Valentin Stan a prezentat o declarație publică făcută de Nicușor Dan despre administrația românească. Stan spune că afirmația este șocantă, pentru că vine chiar din partea celui care conduce această administrație.

Declarația lui Nicușor:  În opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate. Are o zonă privată foarte dinamică. Are o administrație care într-o oarecare măsură este de bună credință, dar în orice caz este mai matură și începe să știe ce vrea.

Valentin Stan:  Administrația al cărei vârf e el. E oarecum de bună credință, Marius? Da. Deci omul ăsta ne spune în față că suntem conduși de o adunătură…. De ce? Pentru că tocmai ți-a spus că administrația în vârful căreia se află e doar oarecum de bună credință. Adică noi, la momentul ăsta, suntem supuși unei guvernări oarecum în folosul nostru?

