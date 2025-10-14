Dan Diaconescu: „Dacă eram în Israel, eram de mult interzis”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a ridicat o serie de semne de întrebare privind situația conflictelor dintre Israel și Hamas, dar și dintre Rusia și Ucraina, punând la îndoială veridicitatea informațiilor transmise public de autorități și de presa internațională. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Realizatorul TV Dan Diaconescu a comentat diferența dintre declarațiile autorităților israeliene privind distrugerea completă a organizației Hamas și faptul că, după încheierea acordului de pace, mai mulți ostatici israelieni au fost eliberați, evidențiind astfel mai multe neconcordanțe în relatarea evenimentelor.
„Dar acum vorbim foarte serios. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg în războaie și poate telespectatorii noștri pot să mă ajute. De pildă, acum, Israelul a comunicat, acum o săptămână, și am văzut și noi în imagini, că au ras Gaza. Gaza, acum doi ani, era frumoasă, înfloritoare, cu neoane, intersecții, reclame luminoase. Iar acum este un morman de moloz. Și totuși, Donald Trump ne-a spus că cei din Hamas vor elibera, și au și eliberat, 20 de ostatici israelieni pe care îi țineau în trei locuri diferite. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, pe domnul Netanyahu și pe presa israeliană, poate ne dă un comunicat, dacă ați cucerit Gaza și i-ați distrus pe toți cei din Hamas, cum de nu ați descoperit cele trei ascunzători secrete pe care le foloseau? Dacă eram eu în Israel, eram de mult închis. De ce spuneți că ați cucerit Gaza și că tot Hamasul a fost distrus, că l-ați decapitat și că nu mai e niciun om din Hamas în viață? Și atunci eu vă întreb, cine îi păzea pe cei 20 de ostatici israelieni? Nu cumva tot luptători Hamas neprinși? Și am văzut că mulți dintre ostaticii israelieni au venit cu haine curate, îngrijiți. Înseamnă că li se ducea hrană, haine, li se spălau lucrurile. Păi și spălătoria de haine înseamnă că n-a fost distrusă de armata israeliană.”
De asemenea, Diaconescu pune sub semnul întrebării evenimentele din Ucraina, susținând că țara continuă să primească gaze din Rusia și că resursele energetice circulă în continuare către Kiev, deși, potrivit spuselor sale, Rusia ar putea opri aceste fluxuri și astfel ar putea încheia rapid acest conflict.
„Și ca să nu supăr pe nimeni, am aceeași întrebare și către domnul Putin și către domnul Zelenski. Întreb pentru a nu știu câta oară, cum de mai emite televiziunea de stat din Ucraina, care are niște antene mari, și putea fi doborâtă ușor cu niște drone? De ce internetul, tot internetul din Ucraina, este alimentat de la o rețea mare de conducte de internet din Moscova? De ce domnul Putin nu o taie într-o seară, așa, într-o glumă? Să stea cu cotul pe butonul acela și să taie tot internetul? De ce să nu întrerupă tot internetul din Ucraina și să o cucerească ușor, într-o oră, două? Apoi, de ce contabilele domnului Zelenski, trimit, am citit, m-am documentat, opt facturi în fiecare zi către Kremlin? Opt facturi pentru transportarea de gaze și petrol rusesc către Occident, pe teritoriul Ucrainei. Și Zelenski îi zice: „Ludmila, te rog, ai făcut factura către Vladimir?” „Acum, șefule, imediat o fac.” „Haide, mă, te rog, avem nevoie de bani.” Și facturile însumează zilnic 75 de milioane de dolari. În fiecare zi, Zelenski zice: „Putin, vezi că e scadentă factura și trimite executorii.” Și Putin zice și el: „Auzi, frate, te rog frumos, vorbește la noi, la securitate, și virați banii ăia.” Seara, înainte de culcare, Putin are grijă să-i vireze 75 de milioane de parai lui Zelenski. Dacă mie îmi explicați ce războaie sunt astea…”