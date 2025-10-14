Dan Diaconescu: „Dacă eram în Israel, eram de mult interzis”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a ridicat o serie de semne de întrebare privind situația conflictelor dintre Israel și Hamas, dar și dintre Rusia și Ucraina, punând la îndoială veridicitatea informațiilor transmise public de autorități și de presa internațională. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Dacă Israelul a distrus tot Hamasul, cum de nu au descoperit ascunzătorile ostaticilor?”

Realizatorul TV Dan Diaconescu a comentat diferența dintre declarațiile autorităților israeliene privind distrugerea completă a organizației Hamas și faptul că, după încheierea acordului de pace, mai mulți ostatici israelieni au fost eliberați, evidențiind astfel mai multe neconcordanțe în relatarea evenimentelor.

„Dar acum vorbim foarte serios. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg în războaie și poate telespectatorii noștri pot să mă ajute. De pildă, acum, Israelul a comunicat, acum o săptămână, și am văzut și noi în imagini, că au ras Gaza. Gaza, acum doi ani, era frumoasă, înfloritoare, cu neoane, intersecții, reclame luminoase. Iar acum este un morman de moloz. Și totuși, Donald Trump ne-a spus că cei din Hamas vor elibera, și au și eliberat, 20 de ostatici israelieni pe care îi țineau în trei locuri diferite. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, pe domnul Netanyahu și pe presa israeliană, poate ne dă un comunicat, dacă ați cucerit Gaza și i-ați distrus pe toți cei din Hamas, cum de nu ați descoperit cele trei ascunzători secrete pe care le foloseau? Dacă eram eu în Israel, eram de mult închis. De ce spuneți că ați cucerit Gaza și că tot Hamasul a fost distrus, că l-ați decapitat și că nu mai e niciun om din Hamas în viață? Și atunci eu vă întreb, cine îi păzea pe cei 20 de ostatici israelieni? Nu cumva tot luptători Hamas neprinși? Și am văzut că mulți dintre ostaticii israelieni au venit cu haine curate, îngrijiți. Înseamnă că li se ducea hrană, haine, li se spălau lucrurile. Păi și spălătoria de haine înseamnă că n-a fost distrusă de armata israeliană.”

Dan Diaconescu: „De ce tot internetul din Ucraina este alimentat de la o rețea mare de conducte de internet din Moscova?”

De asemenea, Diaconescu pune sub semnul întrebării evenimentele din Ucraina, susținând că țara continuă să primească gaze din Rusia și că resursele energetice circulă în continuare către Kiev, deși, potrivit spuselor sale, Rusia ar putea opri aceste fluxuri și astfel ar putea încheia rapid acest conflict.