Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Diaconescu: „Dacă eram în Israel, eram de mult INTERZIS”

Dan Diaconescu: „Dacă eram în Israel, eram de mult INTERZIS”

Malina Maria Fulga
14 oct. 2025, 22:17, Marius Tucă Show
Dan Diaconescu: „Dacă eram în Israel, eram de mult INTERZIS”
Dan Diaconescu: „Dacă eram în Israel, eram de mult interzis”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a ridicat o serie de semne de întrebare privind situația conflictelor dintre Israel și Hamas, dar și dintre Rusia și Ucraina, punând la îndoială veridicitatea informațiilor transmise public de autorități și de presa internațională. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Dacă Israelul a distrus tot Hamasul, cum de nu au descoperit ascunzătorile ostaticilor?”

Realizatorul TV Dan Diaconescu a comentat diferența dintre declarațiile autorităților israeliene privind distrugerea completă a organizației Hamas și faptul că, după încheierea acordului de pace, mai mulți ostatici israelieni au fost eliberați, evidențiind astfel mai multe neconcordanțe în relatarea evenimentelor.

„Dar acum vorbim foarte serios. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg în războaie și poate telespectatorii noștri pot să mă ajute. De pildă, acum, Israelul a comunicat, acum o săptămână, și am văzut și noi în imagini, că au ras Gaza. Gaza, acum doi ani, era frumoasă, înfloritoare, cu neoane, intersecții, reclame luminoase. Iar acum este un morman de moloz. Și totuși, Donald Trump ne-a spus că cei din Hamas vor elibera, și au și eliberat, 20 de ostatici israelieni pe care îi țineau în trei locuri diferite. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, pe domnul Netanyahu și pe presa israeliană, poate ne dă un comunicat, dacă ați cucerit Gaza și i-ați distrus pe toți cei din Hamas, cum de nu ați descoperit cele trei ascunzători secrete pe care le foloseau? Dacă eram eu în Israel, eram de mult închis. De ce spuneți că ați cucerit Gaza și că tot Hamasul a fost distrus, că l-ați decapitat și că nu mai e niciun om din Hamas în viață? Și atunci eu vă întreb, cine îi păzea pe cei 20 de ostatici israelieni? Nu cumva tot luptători Hamas neprinși? Și am văzut că mulți dintre ostaticii israelieni au venit cu haine curate, îngrijiți. Înseamnă că li se ducea hrană, haine, li se spălau lucrurile. Păi și spălătoria de haine înseamnă că n-a fost distrusă de armata israeliană.”

Dan Diaconescu: „De ce tot internetul din Ucraina este alimentat de la o rețea mare de conducte de internet din Moscova?”

De asemenea, Diaconescu pune sub semnul întrebării evenimentele din Ucraina, susținând că țara continuă să primească gaze din Rusia și că resursele energetice circulă în continuare către Kiev, deși, potrivit spuselor sale, Rusia ar putea opri aceste fluxuri și astfel ar putea încheia rapid acest conflict.

„Și ca să nu supăr pe nimeni, am aceeași întrebare și către domnul Putin și către domnul Zelenski. Întreb pentru a nu știu câta oară, cum de mai emite televiziunea de stat din Ucraina, care are niște antene mari, și putea fi doborâtă ușor cu niște drone? De ce internetul, tot internetul din Ucraina, este alimentat de la o rețea mare de conducte de internet din Moscova? De ce domnul Putin nu o taie într-o seară, așa, într-o glumă? Să stea cu cotul pe butonul acela și să taie tot internetul? De ce să nu întrerupă tot internetul din Ucraina și să o cucerească ușor, într-o oră, două? Apoi, de ce contabilele domnului Zelenski, trimit, am citit, m-am documentat, opt facturi în fiecare zi către Kremlin? Opt facturi pentru transportarea de gaze și petrol rusesc către Occident, pe teritoriul Ucrainei. Și Zelenski îi zice: „Ludmila, te rog, ai făcut factura către Vladimir?” „Acum, șefule, imediat o fac.” „Haide, mă, te rog, avem nevoie de bani.” Și facturile însumează zilnic 75 de milioane de dolari. În fiecare zi, Zelenski zice: „Putin, vezi că e scadentă factura și trimite executorii.” Și Putin zice și el: „Auzi, frate, te rog frumos, vorbește la noi, la securitate, și virați banii ăia.” Seara, înainte de culcare, Putin are grijă să-i vireze 75 de milioane de parai lui Zelenski. Dacă mie îmi explicați ce războaie sunt astea…”

Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Marea necunoscută a păcii la care românii au lucrat decenii, dar n-au fost prezenți la apogeu: „Obama a luat Nobel, însă n-a reușit asta”
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Plată comună la bloc. Toți proprietarii sunt obligați să achite. Nu contează că ai centrală și te-ai separat la gaze
Evz.ro
Europa poate rămâne în beznă. Există o vulnerabilitate periculoasă
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Câți pelerini au trecut anul acesta pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva?
VIDEO LUPTE de stradă înaintea meciului Italia – Israel. Manifestanții pro-Palestina au pornit violențele. Forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă
22:40
LUPTE de stradă înaintea meciului Italia – Israel. Manifestanții pro-Palestina au pornit violențele. Forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă
ACTUALITATE Se mai pot organiza anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei? Ce spune ministrul Cseke Attila: „Noi susținem ce decide coaliția”
22:34
Se mai pot organiza anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei? Ce spune ministrul Cseke Attila: „Noi susținem ce decide coaliția”
POLITICĂ Cseke Attila: „PNRR va avea prioritate anul viitor, are termen final august 2026”
22:33
Cseke Attila: „PNRR va avea prioritate anul viitor, are termen final august 2026”
VIDEO Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor
22:24
Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor
EXTERNE Semnal de alarmă din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Siropurile de tuse care ar putea ucide copiii
22:16
Semnal de alarmă din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Siropurile de tuse care ar putea ucide copiii
ACTUALITATE Oana Țoiu, primită la Palatul Elisabeta de către Principesa Margareta și Principele Radu. Rolul României în NATO și UE, printre temele de discuție
22:13
Oana Țoiu, primită la Palatul Elisabeta de către Principesa Margareta și Principele Radu. Rolul României în NATO și UE, printre temele de discuție