Dan Diaconescu: „De la robineți, am fost AVANSAT la împinsul roabei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a povestit despre primul său loc de muncă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan Diaconescu a vorbit despre primul său loc de muncă. Acesta povestește că a început la o fabrică, 9 mai, unde se ocupa cu turnatul unor robineți metalici. Acesta prezintă și universul familial care l-a împins să muncească încă din primul an de facultate. Ziaristul împreună cu cei doi frați mai mari erau toți studenți. Pentru familia acestuia, spune el, ar fi fost imposibil să întrețină 3 studenți la facultate în București. Din acest motiv, ziaristul a fost nevoit să se angajeze încă din primele momente în care a ajuns la Capitală. Acesta povestește și despre prima lui promovare la locul de muncă. De la a turna robineți, acesta a ajuns să lucreze într-un mediu mai sigur, împingând o roabă. Cu amuzament, acesta susține că trecuse la un loc bio-organic, lipsit de poluare.
Diaconescu povestește și despre obsesia pe care a făcut-o după Revoluție să cumpere fabrica în care a lucrat el pentru prima dată. În anul 2009, spune acesta, a și cumpărat-o și și-a creat studioul de la OTV. Acesta susține că și-a creat studioul de filmări chiar în locul unde răsturna roaba în anii studenției.
„Întâi m-am angajat la Pumac. Pumac 9 mai se chema, era gard în gard cu Politehnica. Mi-am luat loc de muncă. Nu aveam bani. Frații mei cei mai mari erau și ei cu facultatea și bugetul familiei mele nu putea ține 3 studenți. A fost un an critic, ăsta a fost anul meu întâi, în care toți trei copii eram la facultate. Un frate e născut cu 5 ani mai mare și altul cu 2 ani. Eu m-am dus să muncesc și ca să muncesc întâi m-am angajat la Pumac. Ăștia de la Pumac au zis că e un loc mai bun, nu știu ce, că aici era mai nasol. La 9 mai turnam niște alamă, făceam niște robineți. Ei m-au avansat la împins roaba. Era ceva bio-organic, știi, nu mai aveam de-a face cu poluarea, cartea de muncă mergea și vechimea. Eu am lucrat în metalurgie ani de zile și se pune dublu. Sper ca domnul Bolojan să nu umble la acest indicator și la aceste puncte ale mele. Uzina de ceva robineți era asta de la 9 mai. Făceam căzi, tot ce vreți dumneavoastră. Robineții ăia de aur ai lui Ceaușescu, despre care voi spuneați că sunt de aur, noi îi făceam cu puțin colorant. Pe la 3 noapte am aflat că e de vânzare și m-am dus acolo și am început să recunosc puțin locurile. Sigur se schimbaseră câteva chestiuni. A 2-a zi l-am sunat pe proprietar, prețul nu l-a mai negociat, nu nimic. A 2-a zi am cumpărat-o. Mi-a fost foarte greu, că nu mai trăiau foarte mulți oameni. Ce vă povestesc se întâmpla prin 2009. Cu foști colegi de-ai mei am refăcut cu cretă locurile, mă rog, recuperări de memorie. Și am găsit locul unde eu vărsam roaba. Locul ăsta era cumva în mijlocul acestei fabrici. De-aia foarte mulți invitați de-ai mei mă întrebau de ce am platoul așa departe. Puteam să am platoul la stradă, unde erau birourile. Eu îl aveam în mijlocul fabricii. Studioul acolo l-am făcut, unde vărsam eu roaba.”, a explicat ziaristul.