Dan Diaconescu: „De la robineți, am fost AVANSAT la împinsul roabei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a povestit despre primul său loc de muncă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Studioul acolo l-am făcut, unde vărsam eu roaba”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan Diaconescu a vorbit despre primul său loc de muncă. Acesta povestește că a început la o fabrică, 9 mai, unde se ocupa cu turnatul unor robineți metalici. Acesta prezintă și universul familial care l-a împins să muncească încă din primul an de facultate. Ziaristul împreună cu cei doi frați mai mari erau toți studenți. Pentru familia acestuia, spune el, ar fi fost imposibil să întrețină 3 studenți la facultate în București. Din acest motiv, ziaristul a fost nevoit să se angajeze încă din primele momente în care a ajuns la Capitală. Acesta povestește și despre prima lui promovare la locul de muncă. De la a turna robineți, acesta a ajuns să lucreze într-un mediu mai sigur, împingând o roabă. Cu amuzament, acesta susține că trecuse la un loc bio-organic, lipsit de poluare.

Diaconescu povestește și despre obsesia pe care a făcut-o după Revoluție să cumpere fabrica în care a lucrat el pentru prima dată. În anul 2009, spune acesta, a și cumpărat-o și și-a creat studioul de la OTV. Acesta susține că și-a creat studioul de filmări chiar în locul unde răsturna roaba în anii studenției.