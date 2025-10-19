Dan Diaconescu: „Mulți oameni importanți din istorie au făcut PUȘCĂRIE”

În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu a oferit o analiză dură și sinceră asupra uneia dintre cele mai mari probleme sociale și politice ale României, pe care o consideră teama bărbaților români, în special a celor politici, de închisoare. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Diaconescu compară pușcăria cu armata, afirmând că, pentru cei care au făcut armată, pușcăria „este mult mai mișto.” Mai mult, el susține că mari lideri mondiali precum Nelson Mandela, Erdogan, Hitler sau Nicolae Ceaușescu au trecut prin închisoare și că această experiență i-a făcut puternici și relevanți.

„Să știți că cea mai mare problemă a României, și acum vorbesc foarte serios, este teama bărbaților din România de pușcărie. Eu această teamă am înțeles-o, că am avut-o și eu. Eu acum trecând de multe ori prin pușcării, fiind, cum s-ar zice, super recidivist (…) Dacă nu s-ar mai teme de pușcărie bărbații politici români, știi cum ar fi țara asta, ar fi extraordinară. Dar toți, de la, nu știu, ca să nu dăm nume, care au zis, ai Coldea, grațiază-mă pe mine, dacă mergeau toți pe linia pușcăriei, crede-mă, ajungeau poate în pușcărie, dar din pușcărie câștigau alegerile (…) Vezi cazul Nelson Mandela, vezi cazul Erdogan, vezi toate cazurile din lume. Hitler, Ceaușescu, toți au fost în pușcărie. Dacă ei se temeau de pușcărie, niciodată ei n-ar mai fi schimbat lumea” , spune Diaconescu

Jurnalistul a mai povestit și o întâmplare în care un coleg de-al său, tot fost deținut, s-a confruntat cu un sistem judiciar ostil, unde nu i s-a permis să-și apere cauza în mod corect.

„Am avut un coleg, apropo de asta, dar din păcate, îl tot rog să intre în politică. Deci un coleg de-al meu, cum ar veni, pușcăriaș, se duce la o instanță și zice, de ce nu mă lăsați să vorbesc, pe avocații mei la fel nu-i lăsați . De ce nu ne acceptați probele? Și judecătorul zice, taci din gură, inculpat. Știi ce a făcut tipul? Avea microfon wireless și a dat cu el în judecător și i-a mai dat 4 ani de închisoare în plus, pentru acest gest. Dar pentru noi el era un erou. Ăștia sunt oamenii de care România are nevoie” , subliniză Dan Diaconescu

Unul dintre mesajele cheie ale intervenției lui Dan Diaconescu a fost provocarea pentru politicienii români să renunțe la această frică care îi ține departe de curaj și implicare reală.