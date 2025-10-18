Dan Diaconescu: „N-ai cum să știi cine ar învinge dintre daci și samurai dacă nu te-ai uitat la OTV”

În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații marcante referitoare la parcursul său mediatic și relația cu publicul său. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Diaconescu a rememorat momente importante din cariera sa, amintind că a fost prezent în peisajul televiziunii încă din anul 2000, dar că în 2002 a fost închis, iar în 2013 televiziunea sa a fost închisă de guvernul condus de Victor Ponta, pe 23 ianuarie. El a observat că publicul s-a schimbat mult de atunci, mulți dintre cei care îl urmăresc acum fiind prea tineri pentru a-și aminti acele evenimente sau chiar nefiind născuți atunci.

„Eu am tot prins interdicții. Am prins în 2000 de televiziune. 2002 mi s-a închis. În 2013 ultima, dar publicul evoluează. Vă dați seama, mulți nu s-au născut în 2013, când Victor Ponta, prietenul tău, mi-a închis televiziunea. Și atunci mi-a închis-o pe 23 ianuarie 2013. Și mulți îmi spuneau, domnule, dar ce frumos, ce emisiuni faceți în fiecare seară. Și ziceam, dar voi știți că eu am fost și închis la un moment dat, de guvernul Năstase. Nu știau, că nu erau născuti sau aveau 3-4 ani. Acum publicul meu este foarte tânăr” , spune Diaconescu.

Jurnalistul s-a arătat surprins de popularitatea sa în rândul generațiilor tinere care îl descoperă prin platforme moderne precum Tik Tok. În discuțiile cu gazda emisiunii, Dan Diaconescu a mai abordat teme diverse, de la întrebări fictive despre posibile conflicte mondiale, la ordinul de încorporare în armată.