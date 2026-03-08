H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat motivele din spatele escaladării conflictului cu Iranul și posibilele calcule geopolitice ale Statelor Unite și ale Israelului. Invitatul a vorbit despre ipoteza unei presiuni israeliene asupra administrației americane și despre temerile legate de programul nuclear iranian. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Trump s-a dus după un imbold israelian”

Analistul a afirmat că Israelul avea un interes în schimbarea conducerii Iranului. În opinia sa, existau temeri legate de deciziile liderului suprem iranian și de evoluția programului nuclear al țării.