Alexandra Anton Marinescu
08 mart. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat motivele din spatele escaladării conflictului cu Iranul și posibilele calcule geopolitice ale Statelor Unite și ale Israelului. Invitatul a vorbit despre ipoteza unei presiuni israeliene asupra administrației americane și despre temerile legate de programul nuclear iranian. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Trump s-a dus după un imbold israelian”

Analistul a afirmat că Israelul avea un interes în schimbarea conducerii Iranului. În opinia sa, existau temeri legate de deciziile liderului suprem iranian și de evoluția programului nuclear al țării.

„Cred că Trump s-a dus după un imbold israelian. Eu cred că Israelul era clar interesat să-l dea jos pe Khamenei. Probabil că o să aflăm ceea ce se știe, dar nu este oficial, că liderul avea un cancer osos, că nu mai avea mai mult de un an de zile de trăit și că ordonase să existe o bombă atomică, să moară lăsând moștenire Iranului efectiv o bombă funcțională, adică nucleară, cu transmisie verticală, pe care să poată să apese butonul și să plece. Acest lucru ar fi însemnat un pericol nu critic, ci absolut fundamental la adresa statalității oricărui stat din jur.”, afirmă acesta.

