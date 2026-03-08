Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre perioada comunistă și ambițiile lui Nicolae Ceaușescu, în contextul tensiunilor din Orient și al discuțiilor privind implicarea armelor nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin a făcut niște afirmații uimitoare privind planurile pe care le avea dictatorul Nicolae Ceaușescu în anul 1989, înainte de Revoluție. Acesta susține că liderul comunist ar fi avut chiar ambiția realizării unei arme nucleare, similar cu liderii Orientului Mijlociu.