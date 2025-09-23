Dan Dungaciu: „Am ajuns să facem din «comandatul suprem al armatei» o GLUMĂ, asta spune tot”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre atribuțiile lui Nicușor Dan în funcția de președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre atribuțiile lui Nicușor Dan. Sociologul susține că în acest moment, cu actuala configurație de la Cotroceni, nu știe cine conduce România. Nu îi este clar cine se află în spatele deciziilor lui Nicușor Dan. Acesta susține că într-o perioadă de război, țara nu poate să arate în felul în care o face acum. Dungaciu menționează că nu este normal să nu ai șefi la anumite instituții cheie. Ba chiar mai mult, să nu ai o strategie foarte clară de apărare a țării. Acest document, susține acesta, este vital în organizarea unui stat. Analistul compară strategia de apărare cu o hartă mentală a unui stat. Acesta mai spune că este locul din care se extrag toate atribuțiile instituțiilor statului.

„Nicușor putea să dea un mesaj legat de asasinarea lui Charlie Kirk, dar nu i s-a permis să dea. Eu nu știu în ce măsură… Noi am mai vorbit despre candidatul și viitor prezidențial. Nu știi cine conduce România, iertați-mă, că o spun. Până când o să văd proba contrarie, eu nu știu cine conduce România. Cu actualul președinte sau cu actuala echipă prezidențială, chiar nu știu. Dar nu se poate, după atâția ani de război, lucrurile să arate cum spuneți dumneavoastră. Să n-ai șefi la instituții, să nu fii în stare să faci practic nimic ca și președinte. Păi, iertați-mă, cât se lucrează la strategia de apărare a țării? Păi aia trebuia să o faci rapid, că ești în război, nu? Adică în marja strategiei, aveai un tip de atitudine față de SUA, față de NATO, față de Uniunea Europeană și ne spuneai și nouă. Faptul că se evită acest document, pentru că această strategie, cei care ne privesc, să înțeleagă, e un document public pe care îl putem consulta cu toții. E un document secret care intră și este, de fapt, harta de mișcare a tuturor instituțiilor. Și acolo tu îți spui amenințările. Și, dacă vreți, dai un pic de protecție, inclusiv legală, celor care acționează într-un fel. Pentru că dacă eu mă pun acuma în imaginea României, este o amenințare de securitate, poate o pun, că pot s-o pun. Și atunci eu, ca instituție, mă sesizez un pic, să văd cine a organizat întâlnirea de la Chicago a doamnei Țoiu, pentru că asta a fost o lovitură, o amenințare de securitate la adresa imaginii României. România a arătat prost. România a arătat ridicol la Chicago. Să nu credeți că cineva nu se uită. Să nu credeți că rușii nu se uită la modul în care se mișcă instituțiile din România. Deci, ceea ce vreau să spun este că dacă faci o strategie de apărare, pui acolo elementele care la un moment dat, unor instituții le va conferi un soi de protecție juridică, să se ocupe de niște lucruri. Uite, domnule, asta e strategia. Eu mă ocup de asta. Pentru că din strategia aia curg, dacă vreți, sarcinile și atribuțiile tuturor instituțiilor. Pentru că aia este o harta mentală. O strategie este harta mentală a unui stat. Asta e problema cu actuala președinție. Deci, eu cred că îndoielile astea, care încep să fie tot mai acute, inclusiv în spațiul public, provin de aici. Tu ești președinte. Iertați-mă, un președinte, nu am pretenția să fie neapărat jucătorul jucătorilor, dar nici să nu fie pasivul pasivilor, ca să zic așa. Adică e o zonă pe care el putea și-o atribuie, mai ales că e vreme, e război și până la urmă e comandatul suprem. Și nu fac nicio glumă. Adică să nu ajungem să facem din asta o chestiune ironică. Aproape e o glumă.”, a explicat sociologul.