Silviu Predoiu: „Bolojan conduce prin ordonanțe și asumări. Dacă făcea asta Simion, turba toată lumea. Acum nu mai comentează nimeni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat modul în care este exercitată puterea executivă și diferența de reacție publică față de liderii politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Predoiu susține că premierul conduce prin ordonanțe și asumări de răspundere, limitând dezbaterea parlamentară. El afirmă că aceleași măsuri ar fi fost drastic criticate dacă ar fi fost adoptate de George Simion. În opinia sa, reacțiile publice sunt selective și disproporționate.
„Ne uităm la domnul Bolojan, conduce prin ordonanțe, prin asumări. Trimite scrisori de amenințare Curții Constituționale, refuză să discute, transparența nu există pentru dânsul. Păi, dacă va veni Simion și va face toate astea, ar turba toată lumea. Dacă o face președintele PNL, care anulează parlamentul, nu mai există separarea puterilor în stat, că te-ai pus și ameninți și bubui, atunci totul e ok. De ce țipăm atât cu Simion? Nu sunt fan, am o grămadă de obiecții. Dar de ce ne speriem atât că ne scoate din Europa?”, afirmă Silviu Predoiu.