Silviu Predoiu: „Bolojan conduce prin ordonanțe și asumări. Dacă făcea asta Simion, turba toată lumea. Acum nu mai comentează nimeni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat modul în care este exercitată puterea executivă și diferența de reacție publică față de liderii politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „De ce țipăm atât cu Simion?”

Predoiu susține că premierul conduce prin ordonanțe și asumări de răspundere, limitând dezbaterea parlamentară. El afirmă că aceleași măsuri ar fi fost drastic criticate dacă ar fi fost adoptate de George Simion. În opinia sa, reacțiile publice sunt selective și disproporționate.