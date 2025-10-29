Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Am reușit să ne dăm DOCTORAT în incompetență strategică”

Dan Dungaciu: „Am reușit să ne dăm DOCTORAT în incompetență strategică”

Andrei Rosz
29 oct. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Am reușit să ne dăm DOCTORAT în incompetență strategică”
Dan Dungaciu: „Am reușit să ne dăm DOCTORAT în incompetență strategică”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre prezența trupelor americane în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Mai ales că realmente a fost o înfrângere strategică pentru România, când la summit-ul NATO, noi am fost pe locul doi, față de baltice, care și-au asigurat o prezență de batalioane de luptă pe teritoriu.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre prezența trupelor americane în România. Acesta susține că românii și-au dat doctoratul în incompetență strategică. Sociologul explică acest factor ca pe unul creat în timp. Acesta susține că în 2016 a fost dat masteratul în incompetență. Tot acest eveniment este legat de analist de summit-ul NATO din 2014. La acest summit, susține Dungaciu, România a fost pusă pe locul 2.

„Spus foarte simplu, cred că în momentele acestea s-a întâmplat un lucru foarte important. Adică am reușit să ne dăm doctorat în incompetență strategică, cu brio, aș spune. Dar am început de mult. Nu e chiar de azi, de ieri. Că masteratul l-am dat prin 2016, masteratul în incompetență strategică. Incompetență, să ne înțeleg, să fim preciși. 2016, după 2014, când realitatea kinetică era prin preajma noastră pe la Marea Neagră. Vă aduceți aminte de summit-ul NATO de la Varșovia când s-a decis ca prezența aliată să fie în regim de prezență întărită în Baltica. Adică asta însemna batalioane ale unor state NATO importante: Canada, America, Germania, în Polonia și în Statele Baltice, deci prezență cu batalioane prin rotație. Iar aici, pe la Marea Neagră, și pe la noi era prezență tailored, cum ziceau ei, potrivită, adecvată realităților. Adică, noi am început deja într-o inconcurență strategică, evident, între nordul flancului estic și sudul flancului estic. Deci eram de atunci într-un semnal de alarmă și am fi putut și ar fi trebuit probabil ca după asta să înțelegem că există, dincolo de realitățile de pe teren, există și o politică externă, și o viziune strategică, și o consecvență. Apropo de obiective… Adică să faci din Marea Neagră ceva semnificativ și ai și o strategie. Dacă americanii au avut o strategie în vremea lui Biden, să ai și un centru de analiză, competent. Adică atunci când întrebi despre Marea Neagră să știi că este la români. Ceva de genul ăsta… Mai ales că realmente a fost o înfrângere strategică pentru România, când la summitul NATO, noi am fost pe locul doi, față de baltice, care și-au asigurat o prezență de batalioane de luptă pe teritoriu.”, a explicat sociologul.

Mediafax
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
De ce să nu plastifiezi niciodată certificatele de naștere, căsătorie sau deces
FLASH NEWS Fostul ambasador al SUA Adrian Zuckerman spune că Oana Gheorghiu nu și-a cerut scuze: Ca un american, mă simt insultat
22:34
Fostul ambasador al SUA Adrian Zuckerman spune că Oana Gheorghiu nu și-a cerut scuze: Ca un american, mă simt insultat
VIDEO Ciucu îl acuză pe Grindeanu: Știu că avea cunoștințe dinainte că trupele americane se vor retrage
22:03
Ciucu îl acuză pe Grindeanu: Știu că avea cunoștințe dinainte că trupele americane se vor retrage
ULTIMA ORĂ Trei PERSOANE reținute în cazul exploziei din Rahova. Un angajat de la Distrigaz și doi de la firma „fantomă” ar putea fi arestați
22:00
Trei PERSOANE reținute în cazul exploziei din Rahova. Un angajat de la Distrigaz și doi de la firma „fantomă” ar putea fi arestați
SPORT Mirel Rădoi a zâmbit când a fost întrebat de demisie! „Nu sunt obligat să răspund”
21:29
Mirel Rădoi a zâmbit când a fost întrebat de demisie! „Nu sunt obligat să răspund”
NEWS ALERT Grindeanu îi cheamă pe Bolojan, Țoiu și Moșteanu în Parlament. Cere explicații pe tema retragerii trupelor SUA. Liderul PSD îi face reproșuri pe bandă premierului și îi atrage atenția că singura preocupare a fost să o numească pe Oana Gheorghiu vicepremier, care are poziții anti-americane
21:07
Grindeanu îi cheamă pe Bolojan, Țoiu și Moșteanu în Parlament. Cere explicații pe tema retragerii trupelor SUA. Liderul PSD îi face reproșuri pe bandă premierului și îi atrage atenția că singura preocupare a fost să o numească pe Oana Gheorghiu vicepremier, care are poziții anti-americane