Dan Dungaciu: „Am reușit să ne dăm DOCTORAT în incompetență strategică”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre prezența trupelor americane în România.

„Spus foarte simplu, cred că în momentele acestea s-a întâmplat un lucru foarte important. Adică am reușit să ne dăm doctorat în incompetență strategică, cu brio, aș spune. Dar am început de mult. Nu e chiar de azi, de ieri. Că masteratul l-am dat prin 2016, masteratul în incompetență strategică. Incompetență, să ne înțeleg, să fim preciși. 2016, după 2014, când realitatea kinetică era prin preajma noastră pe la Marea Neagră. Vă aduceți aminte de summit-ul NATO de la Varșovia când s-a decis ca prezența aliată să fie în regim de prezență întărită în Baltica. Adică asta însemna batalioane ale unor state NATO importante: Canada, America, Germania, în Polonia și în Statele Baltice, deci prezență cu batalioane prin rotație. Iar aici, pe la Marea Neagră, și pe la noi era prezență tailored, cum ziceau ei, potrivită, adecvată realităților. Adică, noi am început deja într-o inconcurență strategică, evident, între nordul flancului estic și sudul flancului estic. Deci eram de atunci într-un semnal de alarmă și am fi putut și ar fi trebuit probabil ca după asta să înțelegem că există, dincolo de realitățile de pe teren, există și o politică externă, și o viziune strategică, și o consecvență. Apropo de obiective… Adică să faci din Marea Neagră ceva semnificativ și ai și o strategie. Dacă americanii au avut o strategie în vremea lui Biden, să ai și un centru de analiză, competent. Adică atunci când întrebi despre Marea Neagră să știi că este la români. Ceva de genul ăsta… Mai ales că realmente a fost o înfrângere strategică pentru România, când la summitul NATO, noi am fost pe locul doi, față de baltice, care și-au asigurat o prezență de batalioane de luptă pe teritoriu.”, a explicat sociologul.