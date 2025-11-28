Dan Dungaciu: „Americanii au spus că nu mai au suficiente arme. Nu pot produce cât produc rușii”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre dezavantajul logistic pe care îl prezintă Statele Unite față de Rusia, sugerând că țările vestice nu pot susține logistic Ucraina în războiul cu Rusia pe termen lung. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu analizează dezavantajul logistic al SUA față de Rusia în ceea ce privește susținerea cu armament a Ucrainei. Analistul susține că această vulnerabilitate a SUA ar putea fi folosită pentru urgentarea încheierii unui acord de pace, deoarece Donald Trump ar dori să folosească această victorie în campania sa electorală din 2026.

„Europenii în acest moment, sigur că pot compensa într-o oarecare măsură, și ei speră că mercantilismul administrației Trump le va permite în continuare să cumpere arme de la americani. Dar probabil că lucrul ăsta se poate opri mai ușor. Psihologic, americanii nu mai vând arme. Spun că nu mai avem și au spus-o de fapt, emisarii lui Trump au spus că nu avem destule arme. A spus-o J.D. Vance de acum 2 ani de zile, într-un articol celebru din New York Times, în care spunea că acest război, matematic vorbind, este inutil să-l continuăm, pentru că, matematic vorbind, noi nu putem produce cât produc rușii, nici noi, nici europenii la un loc. Pentru că ei deja și-au dat drumul industriei de apărare, industriei militare, noi încă nici nu am început. Deci din punctul ăsta de vedere, trecând peste faptul că au oameni mai mulți rușii decât au ucrainenii, noi nu putem susține acest război. A spus-o J.D. Vance, vicepreședintele Statelor Unite. Revenind, e o chestie psihologică asta, să retragă sprijinul satelitar. Asta ar fi o lovitură. Până acum, americanii nu au făcut asta. Eu cred că dacă nu va face ceva în direcția aceasta și planul Trump, planul american, așa zis, în care, repet, nu e un plan, sunt niște puncte acolo pe care se poate construi un proiect sau un plan propriu-zis, lucrurile vor fi complicate pentru Donald Trump. În 2026 sunt alegerile, trebuie să pună ceva pe masă.”

De asemenea, Dungaciu afirmă că o încheiere a războiului ar fi avantajoasă și pentru Rusia, având în vedere alegerile care urmează și acolo, tot în 2026.”