Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a adus în discuție scenariul unei posibile schimbări din funcție lui Nicușor Dan.

În contextul în care în spațiul public se vorbește tot mai insistent de posibilitatea demiterii președintelui României, cunoscutul jurnalist apreciază că există încă ”mijloace de luptă democratică”.

Bușcu: Dacă putem acum, să o facem

O primă variantă în acest sens ar fi un referendum inițiat de cetățeni, dar și Parlamentul are variante în această direcție. Personal, Doru Bușcu încurajează orice metodă care poate debloca criza politică și de încredere la nivelul președintelui, relevată și de ultimele sondaje de opinie.

”Poporul, dacă vrea, face un referendum. Aș încuraja și Parlamentul în permanență, atâta timp cât lucrurile sunt legale și democratice, pentru că s-ar introduce sânge proaspăt în instalația democrației. Decât să stăm și să băltim, bă mai avem 8 ani, asta e, o dată la 8 ani vin tătarii și se schimbă situația. Nu, dacă putem acum, dacă sunt argumente puternice pentru a schimba situația care stagnează, sigur că aș fi de acord. Toată lumea ar trebui să fie de acord, adică de ce să bolești?”, a comentat Doru Bușcu în studioul Gândul.

De ce nu este posibilă o revoluție

În altă ordine de idei, redactorul-șef Cațavencii consideră că nu se poate pune problema deocamdată de o revoluție, din motive obiective: lipsa unor lideri și a unui program. Totuși, există germenii unei schimbări reale, de exemplu alegerile anticipate, care ar antrena și schimbarea liderilor puterii, și apoi schimbarea țării.

”Problema, de fapt, e că nu există o alternativă. O revoluție are nevoie nu numai de o platformă, ci și de lideri și de program. Acum nu există nici liderii și nici programul. Vorbesc de o revoluție, cam asta ar însemna acum o tentativă să spunem democratică de a schimba ordinea rezultatelor din alegeri. Începând cu anticipate, cu schimbarea președintelui, cu schimbarea poporului, cu schimbarea țării. Ceva trebuie schimbat, adică e mai bine să fie schimbat decât să aștepți întins pe pat situația letală, care se prezintă la ora 7 peste 4 ani”.

