Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Rubio a făcut vizite politice în Slovacia și Ungaria în concordanță cu interesele strategice și cu discursul de la Munchen”

Dan Dungaciu: „Rubio a făcut vizite politice în Slovacia și Ungaria în concordanță cu interesele strategice și cu discursul de la Munchen”

20 feb. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: Rubio a făcut vizite politice în slovacia și ungaria în concordanță cu interesele strategice și cu discursul de la munchen

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Marco Rubio a făcut vizite politice în două state, în conformitate cu discursul său susținut la München. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: Da, Rubio a făcut vizite politice în cele două state. În concordanță cu discursul de la München și cu strategia de securitate a Statelor Unite.“

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Marco Rubio a făcut vizite politice în Ungaria și Slovacia. Acestea au fost în conformitate cu discursul său ținut la München. Analistul susține că strategia de securitate a Statelor Unite are ca scop susținerea statelor „ca noi”. Rubio menționează în discursul său statele din sud-estul Europei, ca parte a strategiei de securitate.

„Da, Rubio a făcut vizite politice în cele două state. În concordanță cu discursul de la München și cu strategia de securitate a Statelor Unite. Acesta spune că trebuie susținute statele care sunt ca noi și menționează sud-estul Europei în strategia de securitate. Că ăsta a fost șocul mare. Și el s-a dus acolo. Totul e foarte clar, foarte bine.” a declarat Dan Dungaciu.

Dungaciu: „Au semnat acordul cu Szijjártó înainte de a intra la conferința de presă cu Victor Orban, premierul Ungariei. Péter Szijjártó este Ministru de Externe și Ministrul Comerțului. Ceea ce noi ne-am asumat în program… Un acord de cooperare energetică în special pe energia nucleară.

Dan Dungaciu explică și acordul cu Péter Szijjártó, ministrul Afacerilor Externe și Comerțul Exterior al Ungariei. Înainte de a intra la conferința de presă cu Orban s-a semnat acordul de cooperare energetică, în special cu energie nucleară.

„Au semnat acordul cu Szijjártó înainte de a intra la conferința de presă cu Victor Orban, premierul Ungariei. Péter Szijjártó este Ministru de Externe și Ministrul Comerțului. Ceea ce noi ne-am asumat în program… Un acord de cooperare energetică în special pe energia nucleară. Iar în timpul discursurilor, ce replică a dat Rubio? Iertați-mă, Rubio a dat o replică la două chestiuni care s-au vehiculat la Bruxelles. Unu, că o tranșă de bani dată de Bruxelles este ilegală și ungurii trebuie să o dea înapoi. Și doi, că dacă rămâne Orban la putere, să nu se mai dea niciun ajutor financiar. Și s-ar putea să le pună și articolul 7, pentru prima dată și să-i scoată din joc. Și Rubio spune – dacă veți avea probleme financiare veniți la noi. Noi o să vă dăm acei bani și vă susținem practic politic.”, a explicat sociologul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Niciun guvern nu e suficient de moral ca să ne spună cum să gândim”
07:30
Dan Dungaciu: „Niciun guvern nu e suficient de moral ca să ne spună cum să gândim”
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: Ca premier, regret că am avut încredere în oameni care nu au meritat
07:00
Viorica Dăncilă: Ca premier, regret că am avut încredere în oameni care nu au meritat
ACTUALITATE Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă
06:30
Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă
ACTUALITATE Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul
06:00
Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan a încercat să compenseze lipsa întâlnirii directe cu Trump și lipsa unei fotografii”
01:00
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan a încercat să compenseze lipsa întâlnirii directe cu Trump și lipsa unei fotografii”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a vorbit despre Ucraina, dar a vorbit despre inițiativa lui Trump pentru pacea mondială“
00:32
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a vorbit despre Ucraina, dar a vorbit despre inițiativa lui Trump pentru pacea mondială“
Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Ce se întâmplă doctore
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Stupi pe acoperișurile birourilor, metoda care promite reducerea stresului
LIFESTYLE Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
09:15
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
PACE ÎN UCRAINA UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria
09:15
UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria
CONTROVERSĂ Doctrina Monroe revine în prim-plan. Ultimatumul lui Trump pentru America Latină: „Alegeți! Ori eu, ori Xi, nu mai există cale de mijloc”
08:41
Doctrina Monroe revine în prim-plan. Ultimatumul lui Trump pentru America Latină: „Alegeți! Ori eu, ori Xi, nu mai există cale de mijloc”
ECONOMIE 525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
08:32
525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
SPORT Poveste incredibilă din America, de la Cupa Mondială din ’94. Cum a rămas Gigi Becali fără bani, la ruletă, și a fost salvat de un rival din Liga 1
08:31
Poveste incredibilă din America, de la Cupa Mondială din ’94. Cum a rămas Gigi Becali fără bani, la ruletă, și a fost salvat de un rival din Liga 1
ACUZAȚII Schimb dur de mesaje între Meloni și Macron după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon
08:09
Schimb dur de mesaje între Meloni și Macron după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon

Cele mai noi

Trimite acest link pe