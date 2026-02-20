Dan Dungaciu: „Rubio a făcut vizite politice în Slovacia și Ungaria în concordanță cu interesele strategice și cu discursul de la Munchen”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Marco Rubio a făcut vizite politice în două state, în conformitate cu discursul său susținut la München. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Da, Rubio a făcut vizite politice în cele două state. În concordanță cu discursul de la München și cu strategia de securitate a Statelor Unite.“

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Marco Rubio a făcut vizite politice în Ungaria și Slovacia. Acestea au fost în conformitate cu discursul său ținut la München. Analistul susține că strategia de securitate a Statelor Unite are ca scop susținerea statelor „ca noi”. Rubio menționează în discursul său statele din sud-estul Europei, ca parte a strategiei de securitate.

„Da, Rubio a făcut vizite politice în cele două state. În concordanță cu discursul de la München și cu strategia de securitate a Statelor Unite. Acesta spune că trebuie susținute statele care sunt ca noi și menționează sud-estul Europei în strategia de securitate. Că ăsta a fost șocul mare. Și el s-a dus acolo. Totul e foarte clar, foarte bine.” a declarat Dan Dungaciu.

Dungaciu: „Au semnat acordul cu Szijjártó înainte de a intra la conferința de presă cu Victor Orban, premierul Ungariei. Péter Szijjártó este Ministru de Externe și Ministrul Comerțului. Ceea ce noi ne-am asumat în program… Un acord de cooperare energetică în special pe energia nucleară. ”

Dan Dungaciu explică și acordul cu Péter Szijjártó, ministrul Afacerilor Externe și Comerțul Exterior al Ungariei.