Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Un incredibil dezastru: Vizita lui Nicușor Dan în S.U.A.

Ion Cristoiu: Un incredibil dezastru: Vizita lui Nicușor Dan în S.U.A.

20 feb. 2026, 10:55, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că vizita lui Nicușor Dan, în Statele Unite ale Americii, a fost „un incredibil dezastru”.

„Mi-am intitulat pastila mea de ieri, joi, 19 februarie 2026, din Gândul, «Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României». Susțineam în această pastilă că decizia lui Nicușor Dan de a se deplasa personal pe post de observator la Consiliul pentru Pace, în condițiile în care statele care au acceptat să participe, refuzând să fie membre active, s-au autointitulat state observatoare și au trimis la acest consiliu miniștrii de externe, așa cum se cuvine când este vorba de stat observator. Să reamintim că statele europene, marile puteri europene, resping inițiativa Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump și, în consecință la scrisoarea prin care președintele american invită aceste state să participe la prima ședință a consiliului, au decis să nu trimită pe nimeni.

Câteva state, Cipru, Grecia, Cehia, Polonia și noi, au obținut de la Bruxelles acceptul să meargă în calitate de state observatoare. (…) România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan. Deci, din start, o rupere de rânduri, o ieșire din comun. România nu s-a înscris și nu cred că se va înscrie în acest consiliu. Dar în ceea ce privește participarea ca observator, a vrut să dea un semn că noi suntem România, partener strategic, Nicușor Dan vorbește pe toate drumurile de relația aparte pe care o are România cu America și, atunci, desigur, în aceste condiții, s-a decis să meargă președintele”, a spus Ion Cristoiu.

„A fost un dezastru”

„Prezența sa în persoană fizică am presupus-o că a fost o negociere cu Donald Trump, cu Administrația de la Casa Albă, ca Donald Trump, profitând de faptul că era prima deplasare în America a lui Nicușor Dan, a unui nou președinte, și mai ales având în vedere atmosfera din România, și anume că Nicușor Dan nu e recunoscut ca președinte, am fost sigur că s-a negociat în așa fel încât, prin anumite gesturi simbolice, Donald Trump să arate că președintele României și România sunt de o deosebită însemnătate pentru el și să aprecieze că România s-a dus la nivelul acesta. A fost un dezastru. Tot ceea ce s-a vrut de către Nicușor Dan să se transmită în România, și anume că el este recunoscut ca președinte legitim, că România joacă un rol aparte în mintea lui Donald Trump, nu s-a îndeplinit nimic.

(…) Toate au fost semne. Nicușor Dan vrând să dea mâna cu Donald Trump și înlăturat de cineva de la securitate. Întâlnire bizară cu Rubio, pe culoar. Dar cea mai gravă a fost această confuzie în sensul că președintele României a fost făcut premier. S-au discutat multe în România și mai ales dacă nu cumva arată că nu este recunoscut. Nu. Asta arată că, pentru Donald Trump, Nicușor Dan e un nimic. (…) În momentul în care e vorba despre un partener strategic și de o vizită a președintelui României, n-ai cum să gafezi”, a mai spus publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României
11:03
Ion Cristoiu: Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României
VIDEO Ion Cristoiu: Umilință maximă: România e singura țară reprezentată la nivel de președinte la Consiliul Pentru Pace ca observator
10:20, 18 Feb 2026
Ion Cristoiu: Umilință maximă: România e singura țară reprezentată la nivel de președinte la Consiliul Pentru Pace ca observator
VIDEO Ion Cristoiu: „Din Măreața Reformă a lui Ilie Bolojan a rămas doar Fîsul”
11:23, 17 Feb 2026
Ion Cristoiu: „Din Măreața Reformă a lui Ilie Bolojan a rămas doar Fîsul”
VIDEO Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
10:44, 16 Feb 2026
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
VIDEO Ion Cristoiu: „Să-i facă pe plac lui Nicușor Dan, presa prezidențială a falsificat discursul lui Marco Rubio de la Munchen”
13:20, 15 Feb 2026
Ion Cristoiu: „Să-i facă pe plac lui Nicușor Dan, presa prezidențială a falsificat discursul lui Marco Rubio de la Munchen”
VIDEO Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
12:47, 14 Feb 2026
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce ne place mirosul de ploaie?
CONTROVERSĂ Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”
11:22
Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
11:11
Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
FLASH NEWS Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
11:01
Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
11:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
11:00
Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
POLITICĂ Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart
10:57
Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart

Cele mai noi

Trimite acest link pe