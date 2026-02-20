Ion Cristoiu: Un incredibil dezastru: Vizita lui Nicușor Dan în S.U.A.

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că vizita lui Nicușor Dan, în Statele Unite ale Americii, a fost „un incredibil dezastru”.

„Mi-am intitulat pastila mea de ieri, joi, 19 februarie 2026, din Gândul, «Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada supremă că e recunoscut de Donald Trump ca președinte al României». Susțineam în această pastilă că decizia lui Nicușor Dan de a se deplasa personal pe post de observator la Consiliul pentru Pace, în condițiile în care statele care au acceptat să participe, refuzând să fie membre active, s-au autointitulat state observatoare și au trimis la acest consiliu miniștrii de externe, așa cum se cuvine când este vorba de stat observator. Să reamintim că statele europene, marile puteri europene, resping inițiativa Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump și, în consecință la scrisoarea prin care președintele american invită aceste state să participe la prima ședință a consiliului, au decis să nu trimită pe nimeni.

Câteva state, Cipru, Grecia, Cehia, Polonia și noi, au obținut de la Bruxelles acceptul să meargă în calitate de state observatoare. (…) România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan. Deci, din start, o rupere de rânduri, o ieșire din comun. România nu s-a înscris și nu cred că se va înscrie în acest consiliu. Dar în ceea ce privește participarea ca observator, a vrut să dea un semn că noi suntem România, partener strategic, Nicușor Dan vorbește pe toate drumurile de relația aparte pe care o are România cu America și, atunci, desigur, în aceste condiții, s-a decis să meargă președintele”, a spus Ion Cristoiu.

„A fost un dezastru”

„Prezența sa în persoană fizică am presupus-o că a fost o negociere cu Donald Trump, cu Administrația de la Casa Albă, ca Donald Trump, profitând de faptul că era prima deplasare în America a lui Nicușor Dan, a unui nou președinte, și mai ales având în vedere atmosfera din România, și anume că Nicușor Dan nu e recunoscut ca președinte, am fost sigur că s-a negociat în așa fel încât, prin anumite gesturi simbolice, Donald Trump să arate că președintele României și România sunt de o deosebită însemnătate pentru el și să aprecieze că România s-a dus la nivelul acesta. A fost un dezastru. Tot ceea ce s-a vrut de către Nicușor Dan să se transmită în România, și anume că el este recunoscut ca președinte legitim, că România joacă un rol aparte în mintea lui Donald Trump, nu s-a îndeplinit nimic. (…) Toate au fost semne. Nicușor Dan vrând să dea mâna cu Donald Trump și înlăturat de cineva de la securitate. Întâlnire bizară cu Rubio, pe culoar. Dar cea mai gravă a fost această confuzie în sensul că președintele României a fost făcut premier. S-au discutat multe în România și mai ales dacă nu cumva arată că nu este recunoscut. Nu. Asta arată că, pentru Donald Trump, Nicușor Dan e un nimic. (…) În momentul în care e vorba despre un partener strategic și de o vizită a președintelui României, n-ai cum să gafezi”, a mai spus publicistul.

