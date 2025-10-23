Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Avem o lipsă acută de strategie la nivel NAȚIONAL”

Alexandra Anton Marinescu
23 oct. 2025, 08:02, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce România pare să se afle într-o spirală continuă de confruntare. Analistul avertizează că strategia actuală de securitate a țării este construită pe o gândire superficială și grăbită, fără o viziune asupra viitorului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Strategia de război hibrid e gândită pe următorii patru ani

Dungaciu crede că actualele documente de securitate nu vizează doar prezentul, ci și următorii ani. Ele prelungesc o stare de tensiune permanentă între Europa și Rusia. Deși războiul s-ar putea încheia pe teren, confruntarea ideologică va continua la nivelul Uniunii Europene.

„Dacă strategia de război hibrid va fi atât de prezentă, am sentimentul că această strategie nu e construită doar pe ce se întâmplă acum la frontieră. S-ar putea ca strategia să fie construită pe următorii patru ani. Iar dacă în strategia de securitate a apărării principale elemente sunt Rusia și războiul hibrid, probabil că și asta e un semn, probabil zic, că de fapt noi vom continua războiul chiar dacă războiul se va fi terminat pe front. Și Uniunea Europeană va merge mai departe pe această confruntare.”, afirmă Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Strategia de apărare a țării este umbrela sub egida căreia trebuie să vină toate legile”

Analistul critică faptul că Parlamentul adoptă legi privind apărarea națională înainte ca președintele să prezinte o strategie de apărare a țării.

„Înțeleg că se votează în Parlament o lege care privește apărarea națională înainte de a se vota strategia de apărare a țării. Și este absolut aberant pentru că strategia de apărare a țării este umbrela sub egida căreia trebuie să vină toate legile. Aia nu e o lege. Aia e viziunea președintelui. În ceea ce vedeți e strategia și politica externă și viziunea României, ce înseamnă România în lume și cum acționează. În funcție de asta vin legile ca să ducă la îndeplinire strategia președintelui, singura viziune despre România legitimă din momentul în care a fost votată. Faptul că acum în Parlament votează pe repede înainte anumite lucruri, înainte să știm strategia, asta arată ce instituții de două parale există astăzi și ce lipsă de gândire strategică avem. Doi. Noi nu știm ce se va întâmpla, pentru că o strategie e făcută în principiu pe patru ani, depinde de ce se întâmplă.”, spune analistul.

