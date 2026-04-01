Dan Dungaciu: „Bolojan duce România în gard pentru că nici măcar nu înțelege gravitatea lucrurilor pe care le face”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Bolojan, care duce România în gard și nu înțelege gravitatea situației.

Dan Dungaciu: „Bolojan este expresia eșecului de proiect al României. Pentru că, eu cred că domnul Bolojan este ca președintele de la Federația Română. Ei gândesc la fel. Ei sunt două expresii ale eșecului instituțional. Ei se uită la creion, calculează. Da, nu înțeleg nimic din asta.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre Bolojan, care duce România în gard și nu înțelege situația. Acesta îl compară pe premier cu președintele Federației Române, spunând că au același tipar de gândire. Analistul spune că cei doi sunt expresii ale eșecului instituțional. Sociologul afirmă că Ilie Bolojan nu înțelege unde greșește. El susține că din punct de vedere politic în acest moment nu este nimic de făcut. Dungaciu consideră că schimbarea din funcție a premierului nu ar influența cu nimic, atâta timp cât Coalița rămâne intactă. Singura soluție pe care o vede acesta este ca acestă guvernare să plece de la putere.