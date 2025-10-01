Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Bucureștiul va fi întotdeauna de acord cu orice subiect propus de Bruxelles”

Dan Dungaciu: „Bucureștiul va fi întotdeauna de acord cu orice subiect propus de Bruxelles”

Cătălin Costache
01 oct. 2025, 22:12, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Bucureștiul va fi întotdeauna de acord cu orice subiect propus de Bruxelles”

În ediția din 1 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat politica externă a României, spunând că va fi de acord cu orice propunere de la Bruxelles. Urmăriți aici emisiunea integrală Marius Tucă Show.

„Suntem în forme fără fond, pure și dure, la Bruxelles, în care dacă vor o armată, trebuie să o facem. Formele vor acum să umple fondul, dar e război. Nu ai cum să faci o armată în 1-2-3-6 ani”, a declarat acesta, subliniind dificultatea unui asemenea proiect.

Dungaciu a adăugat că Bucureștiul nu va contesta nicio inițiativă venită de la Bruxelles, ci le va accepta fără rezerve: „Bucureștiul va spune «da, așa facem», întocmai și la timp, pe orice subiect.”

În ceea ce privește relația cu Republica Moldova, analistul a atras atenția asupra schimbării de limbaj în discursul oficial. „Am citit o sintagmă care m-a uluit – relația dintre România și Republica Moldova este relația dintre cele două state de aceeași limbă. Nici măcar nu mai spunem cele două state românești. Vă gândiți unde s-a ajuns? Nici acolo nu avem voie să deranjăm”, a precizat Dungaciu.

Ediție integrală

Mediafax
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii
Mediafax
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Povestea livratorului român care muncește și 14 ore pentru a strânge bani pentru iubita sa. Aceasta trăiește cu dureri mari în fiecare zi după un teribil accident: „Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Guvernul aprobă legea stagiului militar voluntar. Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor întări Armata
Evz.ro
Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Primele stele au apărut într-un Univers „preîncălzit”, arată un studiu surprinzător
ACTUALITATE Rușii au lovit CERNOBÎL. Ucraina la un pas de o nouă catastrofă UMANITARĂ
23:33
Rușii au lovit CERNOBÎL. Ucraina la un pas de o nouă catastrofă UMANITARĂ
VIDEO Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc
23:32
Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc
ACTUALITATE Ministrul Energiei recunoaște: plătim cel mai scump curent din Europa. Și vindem cel mai ieftin. Megawatt-ul ne costă 2500 de lei și îl dăm Ucrainei cu 1 leu
22:43
Ministrul Energiei recunoaște: plătim cel mai scump curent din Europa. Și vindem cel mai ieftin. Megawatt-ul ne costă 2500 de lei și îl dăm Ucrainei cu 1 leu
ACTUALITATE A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase
22:37
A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase
ANCHETĂ Cine este tânărul din județul Neamț care și-a ÎNJUNGHIAT mortal fosta iubită. Ce l-ar fi determinat să recurgă la gestul extrem
22:29
Cine este tânărul din județul Neamț care și-a ÎNJUNGHIAT mortal fosta iubită. Ce l-ar fi determinat să recurgă la gestul extrem
VIDEO Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”
21:58
Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”