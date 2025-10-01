Dan Dungaciu: „Bucureștiul va fi întotdeauna de acord cu orice subiect propus de Bruxelles”

În ediția din 1 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat politica externă a României, spunând că va fi de acord cu orice propunere de la Bruxelles. Urmăriți aici emisiunea integrală Marius Tucă Show.

„Suntem în forme fără fond, pure și dure, la Bruxelles, în care dacă vor o armată, trebuie să o facem. Formele vor acum să umple fondul, dar e război. Nu ai cum să faci o armată în 1-2-3-6 ani”, a declarat acesta, subliniind dificultatea unui asemenea proiect.

Dungaciu a adăugat că Bucureștiul nu va contesta nicio inițiativă venită de la Bruxelles, ci le va accepta fără rezerve: „Bucureștiul va spune «da, așa facem», întocmai și la timp, pe orice subiect.”

În ceea ce privește relația cu Republica Moldova, analistul a atras atenția asupra schimbării de limbaj în discursul oficial. „Am citit o sintagmă care m-a uluit – relația dintre România și Republica Moldova este relația dintre cele două state de aceeași limbă. Nici măcar nu mai spunem cele două state românești. Vă gândiți unde s-a ajuns? Nici acolo nu avem voie să deranjăm”, a precizat Dungaciu.

Ediție integrală