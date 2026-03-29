Alexandra Anton Marinescu
Dan Dungaciu: „Când Donald Trump ridică tonul, prețul petrolului crește incredibil. Oamenii sunt atenți la fiecare suspin al președintelui SUA"

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre posibilitățile de detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu. Invitatul a spus că soluțiile nu vin neapărat din negocieri oficiale, ci din canale indirecte de comunicare între state. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Suntem în discuții. Asta nu înseamnă negociere”

Analistul a spus că existența unor planuri sau discuții nu garantează un rezultat. El a dat exemplul conflictului din Ucraina, unde au existat numeroase inițiative de pace care nu au fost nici confirmate, nici aplicate.

„Singurul care poate salva situația este J.D. Vance. Asta este convingerea mea. Angajarea poate să însemne foarte multe lucruri, inclusiv că se discută prin terți. Inclusiv că pakistanezii spun: avem un mesaj de la iranieni, vi-l transmitem. Sau egiptenii spun: avem un mesaj de la americani, vi-l transmitem. Și asta se poate întâmpla, suntem în discuții. Suntem în discuții, asta nu înseamnă negociere. Faptul că există planurile acestea, vreți să vă reamintesc câte planuri au fost pentru pace în Ucraina? Ce s-a întâmplat cu ele? Era planul american, planul ucrainean, planul europenilor, planul… Nimeni nu știe ce-i cu ele, nimeni nu le-a confirmat, nimeni nu le-a asumat. Sunt hârtie, iertați-mă, aruncată la coș.”, spune el.

Prețul energiei poate exploda

Dungaciu a avertizat asupra impactului economic al conflictului. El a spus că piața energiei este extrem de sensibilă și că orice escaladare ar putea duce la creșteri majore de prețuri.

„Faptul că sunt planuri nu înseamnă nimic. Această negociere, din punctul meu de vedere, are două mari probleme. Sigur că americanii ridică foarte mult ștacheta. Dacă nu se va întâmpla asta, va fi prăpăd. Gândiți-vă că toți cei care se uită la prețul energiei și care se uită la toate suspinele lui Donald Trump, când ridică tonul, când coboară, când ridică prețul, se duce… E atât de subiectivă și de fluidă piața aceea, îngrozitor de fluidă, încât dacă lucrurile pică și începe războiul, va fi o nebunie cu prețul.”, crede analistul.

