Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul actual în care se află Uniunea Europeană și încercările cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Cu cât cresc mizele, cu atât războiul ăsta devine mai important pentru Uniunea Europeană. Este aproape ironic să te uiți cum a devenit războiul ăsta atât de profund al Europei.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre contextul actual în care se află Uniunea Europeană și încercările cu care se confruntă. Acesta susține că este vorba de o lume tot mai nebună, care își tot agravează condiția. Analistul îl citează pe Churchill în încercarea de a defini contextul în care se află UE. Acesta susține că Uniunea Europeană este ca în iad și trebuie să continue să meargă. Sentimentul pe care UE îl are este unul de lipsă de apărare atât pe front, cât și față de SUA, adaugă Dungaciu.