Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm”

Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm”

Andrei Rosz
01 oct. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm”
Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul actual în care se află Uniunea Europeană și încercările cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Cu cât cresc mizele, cu atât războiul ăsta devine mai important pentru Uniunea Europeană. Este aproape ironic să te uiți cum a devenit războiul ăsta atât de profund al Europei.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre contextul actual în care se află Uniunea Europeană și încercările cu care se confruntă. Acesta susține că este vorba de o lume tot mai nebună, care își tot agravează condiția. Analistul îl citează pe Churchill în încercarea de a defini contextul în care se află UE. Acesta susține că Uniunea Europeană este ca în iad și trebuie să continue să meargă. Sentimentul pe care UE îl are este unul de lipsă de apărare atât pe front, cât și față de SUA, adaugă Dungaciu.

„O lume nebună. Nebună, din ce în ce mai nebună. De unde vine nebunia asta? Churchill avea o vorbă celebră: «când ești în iad, continuă să mergi». Nu te oprești când ești în iad, că poate, poate scapi de acolo. Cam ăsta e contextul în care ne aflăm. Sentimentul pe care îl ai este că Occidentul, în special Uniunea Europeană, a ajuns să perceapă că tot ce i se întâmplă este tot mai complicat, începând de la front, până la relația cu Statele Unite. Și în momentul ăsta, simțind-se încolțită practic în toate părțile, continuă să meargă și continuă să meargă escaladând sau încercând să găsească toate soluțiile de ripostă. Pentru că, din păcate pentru Uniunea Europeană, inclusiv pe frontul din Ucraina, este în defensivă. Sau, mă rog, pasivă, nu defensivă, ci pasivă, reactivă. Reacționează de fiecare dată când se întâmplă ceva. Și în acest moment, asta face o reacție aproape disperată într-un război pe care nu poate să îl piardă și care se transformă într-un război existențial, indiscutabil pentru Uniunea Europeană. Cu cât cresc mizele, cu atât războiul ăsta devine mai important pentru Uniunea Europeană. Este aproape ironic să te uiți cum a devenit războiul ăsta atât de profund al Europei. Pentru că, dacă dai filmul înapoi și stai strâmb și judeci drept, vorba aceea, vezi că în 2021, noiembrie, decembrie, chiar și în ianuarie, negocierile care s-au petrecut au fost, evident, fără Uniunea Europeană, au negociat administrația Biden cu administrația rusă.”, a explicat analistul.

Mediafax
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii
Mediafax
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Povestea livratorului român care muncește și 14 ore pentru a strânge bani pentru iubita sa. Aceasta trăiește cu dureri mari în fiecare zi după un teribil accident: „Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Guvernul aprobă legea stagiului militar voluntar. Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor întări Armata
Evz.ro
Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Primele stele au apărut într-un Univers „preîncălzit”, arată un studiu surprinzător
ACTUALITATE Rușii au lovit CERNOBÎL. Ucraina la un pas de o nouă catastrofă UMANITARĂ
23:33
Rușii au lovit CERNOBÎL. Ucraina la un pas de o nouă catastrofă UMANITARĂ
VIDEO Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc
23:32
Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc
ACTUALITATE Ministrul Energiei recunoaște: plătim cel mai scump curent din Europa. Și vindem cel mai ieftin. Megawatt-ul ne costă 2500 de lei și îl dăm Ucrainei cu 1 leu
22:43
Ministrul Energiei recunoaște: plătim cel mai scump curent din Europa. Și vindem cel mai ieftin. Megawatt-ul ne costă 2500 de lei și îl dăm Ucrainei cu 1 leu
ACTUALITATE A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase
22:37
A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase
ANCHETĂ Cine este tânărul din județul Neamț care și-a ÎNJUNGHIAT mortal fosta iubită. Ce l-ar fi determinat să recurgă la gestul extrem
22:29
Cine este tânărul din județul Neamț care și-a ÎNJUNGHIAT mortal fosta iubită. Ce l-ar fi determinat să recurgă la gestul extrem
VIDEO Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”
21:58
Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”