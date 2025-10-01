Dan Dungaciu: „Când ești în IAD, continuă să mergi, nu te opri. Acesta este contextul în care ne aflăm”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul actual în care se află Uniunea Europeană și încercările cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„O lume nebună. Nebună, din ce în ce mai nebună. De unde vine nebunia asta? Churchill avea o vorbă celebră: «când ești în iad, continuă să mergi». Nu te oprești când ești în iad, că poate, poate scapi de acolo. Cam ăsta e contextul în care ne aflăm. Sentimentul pe care îl ai este că Occidentul, în special Uniunea Europeană, a ajuns să perceapă că tot ce i se întâmplă este tot mai complicat, începând de la front, până la relația cu Statele Unite. Și în momentul ăsta, simțind-se încolțită practic în toate părțile, continuă să meargă și continuă să meargă escaladând sau încercând să găsească toate soluțiile de ripostă. Pentru că, din păcate pentru Uniunea Europeană, inclusiv pe frontul din Ucraina, este în defensivă. Sau, mă rog, pasivă, nu defensivă, ci pasivă, reactivă. Reacționează de fiecare dată când se întâmplă ceva. Și în acest moment, asta face o reacție aproape disperată într-un război pe care nu poate să îl piardă și care se transformă într-un război existențial, indiscutabil pentru Uniunea Europeană. Cu cât cresc mizele, cu atât războiul ăsta devine mai important pentru Uniunea Europeană. Este aproape ironic să te uiți cum a devenit războiul ăsta atât de profund al Europei. Pentru că, dacă dai filmul înapoi și stai strâmb și judeci drept, vorba aceea, vezi că în 2021, noiembrie, decembrie, chiar și în ianuarie, negocierile care s-au petrecut au fost, evident, fără Uniunea Europeană, au negociat administrația Biden cu administrația rusă.”, a explicat analistul.