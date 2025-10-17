Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum războiul hibrid este un instrument ideal pentru cenzură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ăsta e un instrument de politică internă foarte bun, pentru că dacă tu pui războiul hibrid în strategia de securitate și pui toate instituțiile să lupte pe asta, iertați-mă, dar mâine poți să închizi televiziuni și partide.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum cenzura este un instrument ideal pentru susținătorii războiului hibrid. Acesta a început prin a spune că doar cine a pornit acest val poate să-l oprească. Doar cel sau cei care au pornit propaganda pot să îi pună stop. Analistul susține că cei care au început au transmis și un mesaj foarte clar. Decizia de a nu retrage ambasadorul român din SUA a fost un mesaj politic, a adaugat Dungaciu.