Dan Dungaciu: „Comunicatorii români sunt din zona de radicalizare maximă”

Alexandra Anton Marinescu
22 oct. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat alegerea Budapestei ca loc pentru întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Analistul spune că simplul fapt că evenimentul ar fi avut loc în Ungaria transmite un semnal: Viktor Orban este recunoscut ca un jucător important. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Doi lideri mari ai lumii au fost de acord să se întâlnească într-o țară a Uniunii Europene

Dungaciu consideră că Budapesta nu a fost aleasă întâmplător. Viktor Orban a reușit să se impună ca un actor independent în politica globală.

„Un jucător a reapărut, nu zic că s-a născut, s-a renăscut, pentru că Viktor Orban doar prin faptul că Ungaria a fost pomenită ăsta e deja un mesaj foarte limpede. Adică doi lideri mari ai lumii de astăzi l-au acreditat pe Viktor Orban și au fost de acord să se întâlnească într-o țară NATO și a Uniunii Europene, în pofida restului Europei, ca să spun așa.”, crede invitatul.

Dan Dungaciu: „Noi am închis posibilitatea să devenim, la un moment dat, un pic mai rezonabili”

Analistul critică lipsa de strategie a României și felul în care autoritățile comunică în momente de criză. Spune că președintele, ministrul de externe și ministrul apărării au adoptat o atitudine care „enervează pe toată lumea”.

„Problema României, din punctul ăsta de vedere, este că noi am dat comunicarea strategică — președinte, ministrul de externe, ministrul apărării — unor personaje care sunt dintr-o zonă de radicalitate maximă. Deci, practic, nici când vrei să pari rezonabil… nu-ți iese. Noi am închis posibilitatea să devenim, la un moment dat, un pic mai rezonabili, cel puțin în comunicare. (…) Radicalii din partea europeană spun: ce comunicați voi acolo? Noi o să dăm prost și la unii și la alții. Dar nu suntem în stare să comunicăm că nu mai avem prin cine să comunicăm.”, spune analistul.

