Dan Dungaciu: „CONVORBIREA Trump-Putin a fost un mesaj pentru tabăra europeană”

În ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a comentat convorbirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, considerând-o un punct de cotitură important pentru percepția europeană și americă­nă asupra războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Dungaciu, această discuție telefonică a fost interpretată greșit prin prisma unei propagande care dorește să minimalizeze relevanța sa, și să prezinte convorbirea drept o ocazie ratată sau improprie.

„Convorbirea dintre Trump și Putin a însemnat un mesaj pentru tabăra europeană și nu numai, că de fapt spiritul Alaskăi, dacă vreți, sau modul acesta de a privi lucrurile e acolo. Și toată propaganda asta care pleacă de la ipoteza că Trump se trezește, vede soarele și spune ceva și a doua zi se trezește și vede norii, este ceea ce am spus că este, adică un tip de propagandă” , spune Dan Dungaciu

Comentariile lui Dungaciu evidențiază faptul că sprijinul occidental pentru Ucraina și dorința de a învinge Rusia sunt doar o parte a ecuației, iar opinia publică și strategia politică în SUA și Europa sunt influențate de diverse puncte de vedere, inclusiv cele transmise prin astfel de convorbiri diplomatice.