Dan Dungaciu: „CONVORBIREA Trump-Putin a fost un mesaj pentru tabăra europeană”

Serdaru Mihaela
22 oct. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
În ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a comentat convorbirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, considerând-o un punct de cotitură important pentru percepția europeană și americă­nă asupra războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Dungaciu, această discuție telefonică a fost interpretată greșit prin prisma unei propagande care dorește să minimalizeze relevanța sa, și să prezinte convorbirea drept o ocazie ratată sau improprie.

„Convorbirea dintre Trump și Putin a însemnat un mesaj pentru tabăra europeană și nu numai, că de fapt spiritul Alaskăi, dacă vreți, sau modul acesta de a privi lucrurile e acolo. Și toată propaganda asta care pleacă de la ipoteza că Trump se trezește, vede soarele și spune ceva și a doua zi se trezește și vede norii, este ceea ce am spus că este, adică un tip de propagandă” , spune Dan Dungaciu

Comentariile lui Dungaciu evidențiază faptul că sprijinul occidental pentru Ucraina și dorința de a învinge Rusia sunt doar o parte a ecuației, iar opinia publică și strategia politică în SUA și Europa sunt influențate de diverse puncte de vedere, inclusiv cele transmise prin astfel de convorbiri diplomatice.

„În momentul în care cei doi au discutat este limpede că s-a declanșat evident toată povestea, toată această operațiune de minimalizare și pe care am văzut-o în presă că s- a anulat întâlnirea, care nu s-a anulat de fapt. Sunt aceleași perspective asupra acestui război, perspectiva, o perspectivă care aici ne place sau nu, are prin planul mediatic, chiar și în Statele Unite, într-o foarte mare măsură. Adică perspectiva care spune că Ucraina trebuie sprijinită, Rusia trebuie învinsă, că lucrurile nu pot fi acceptabile dacă rușii vor putea să spună în urma acestui război că au învins sau și măcar că și-au îndeplinit misiunea din așa-numită operațiune specială” , conchide Dan Dungaciu

