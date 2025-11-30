Dan Dungaciu: „Dacă PACEA se semnează, UE ne transmite că Razboiul Rece cu Rusia va continua”

În emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, Dan Dungaciu afirmă că Uniunea Europeană și unii actori de la București încearcă în acest moment să împiedice desfășurarea războiului în Ucraina, dar adoptă o poziție reactivă, imitând inițiativele altora fără a avea o strategie clară. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că Uniunea Europeană dorește să mențină războiul rece și confruntarea cu Rusia, considerând că dacă pacea s-ar instaura, aceasta ar diminua influența politică europeană în zonă. Dungaciu evidențiază că pe termen scurt, ideea că Rusia ar putea invada Ucraina devine ridicolă, iar pentru europeni este avantajos politic și strategic ca Ucraina să fie învinsă pe teren pentru a menține conflictul.

„Și singura soluție pe care europenii și unii de la București au în acest moment este să împiedice ca acest lucru să se petreacă. Adică Europa face în acest moment eforturi, fuge după tren, după căruță, este de fiecare dată reactivă cum se poate bine vedea. Când vine o inițiativă pe care nu o croiește, ea începe să facă o inițiativă alternativă sau încearcă să pună cum erau filmele cu Pistruiatul. Nu ei sunt cei care pun zahăr în motor în benzina armatei germane, ca să zic așa, ei întotdeauna vor să pună zahăr în benzină americană. Ei întotdeauna vor să blocheze procesul, pentru că într-adevăr, dacă pace asta se va deseda, și America și Rusia nu vor mai fi în contondență, Uniunea Europeană vrea să ne anunțe că ea va menține războiul și că o confruntare cu Rusia va rămâne iminentă. Cel puțin așa vrea să gândească Uniunea Europeană” , spune Dan Dungaciu

Dan Dungaciu a mai comentat despre bătălia internă din tabăra lui Donald Trump pe termen scurt. El a explicat că plecarea lui Kellogg și venirea unui fost coleg de școală al lui J. D. Vance în locul generalului Kellog reprezintă o mutare câștigătoare cu aplomb pentru Trump.